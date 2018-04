Dopo la delusione incassata nel match d’andata dei quarti di finale di Champions la Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione di mercato: la difesa non da più sicurezza e il centrocampo è da migliorare.

Rivoluzione d’estate. La Juventus ha incassato il 3 a 0 subito dal Real Madrid nei quarti di finale di Champions che ha evidenziato i “vecchi” problemi della formazione bianconera: la difesa non garantisce più la sicurezza necessaria e il centrocampo va rivisitato. Buffon al 90% delle probabilità lascerà la Juventus e il calcio giocato per appendere gli scarpini al chiodo e sembra il momento giusto per mettere in atto una vera rivoluzione. Marotta, in porta, si è già tutelato con l’acquisto di Szczesny che ha dimostrato di saper sostituire al meglio il numero 1 bianconero: si cerca un sostituto in grado di portare esperienza e che faccia il secondo del portiere polacco. Si pensa a Marchetti che arriverebbe a parametro 0 e darebbe sicurezza quando verrà chiamato in causa. La difesa vacilla un pò: per esperienza nessuno li batte ma per età non garantisco la sicurezza che serve alla Juventus: Asamoah e Lichsteiner lasceranno i bianconeri e Barzagli accusa sempre più problemi fisici. Ecco che arriveranno Caldara e Spinazzola ( con un probabile arrivo di Darmian) che insieme a Chiellini, De Sciglio, Benatia e Alex Sandro completeranno il pacchetto bianconero e, come alternative, ecco pronti Sokratis o Gimenez che piacciono molto alla dirigenza bianconera.

Centrocampo da migliorare, un top player per attacco al top. Il centrocampo è uno dei migliori d’Italia ma, in più occasioni, ha dimostrato qualche imperfezione specialmente quando Pjanic è assente. I bianconeri vogliono tutelarsi e potrebbero puntare su due nomi che andrebbero a completare il reparto: uno è Emre Can in scadenza con il Liverpool e arriverebbe a parametro 0. Il centrocampista tedesco, però, dovrà scegliere la sua nuova collocazione perchè è nei radar di tanti top club europei. L’altra alternativa è Bryan Cristante centrocampista in forza all’Atalanta: il centrocampista italiano è esploso con i bergamaschi attirando l’attenzione dei top club italiani a suon di gol. In attacco, invece, si potrebbe ripresentare un affare alla Pjanic-Higuain. Antoine Griezmann è il top player per migliorare l’attacco bianconero: la clausola del Francese è di 100 milioni ma i bianconeri, in questi ultimi anni, hanno dimostrato una potenza e solidità economica che gli permetterebbe di portare a Torino il gioiello dei Colchoneros. La Juventus è pronta a cambiare faccia per puntare, ancora una volta, alla Champions che manca da anni nella bacheca dei bianconeri.