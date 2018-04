Mino Taveri, espulsione al Santiago Bernabeu. Non è stato espulso solo Gigi Buffon durante Real Madrid-Juventus. Al momento del calcio di rigore concesso dall’arbitro Michael il giornalista Mediaset ha mostrato delle banconote. Un gesto che gli è valso l’espulsione dalla tribuna stampa dell’impianto madrileno. Taveri, un passato a Sky prima di approdare a Mediaset Premium si è rivolto verso il pubblico del Bernabeu che esultava in faccia ai giornalisti italiani. Non una bella immagine per il giornalismo sportivo italiano. Una serata che resterà a lungo nella memoria dei tifosi juventini e non. Mino Taveri ha fatto eco al gesto in campo di Chiellini, che ha mimato il gesto dei soldi ai giocatori del Real Madrid. Ora si vedrà se Mediaset prenderà dei provvedimenti nei confronti del giornalista, che non ha saputo mantenere il controllo al momento del contatto Benatia-Vazquez.

Mino Taveri, serataccia al Bernabeu

Un gesto spontaneo in un momento di massima tensione, ma che fortunatamente non ha scatenato altre reazioni anche per il pronto intervento della security del Real Madrid. Una Juventus che esce dunque con l’amaro in bocca dalla Champions League e che ha fatto perdere le staffe a Buffon e Mino Taveri. Entrambi espulsi in una serata che non ha una bella pubblicità al calcio italiano.

Ecco il video di Mino Taveri che mostra una banconota al pubblico del Bernabeu durante Real Madrid-Juventus: