Roma-Barcellona 3-0, la Remuntada è compiuta. Giallorossi in semifinale

Roma-Barcellona 3-0. Impresa storica della Roma di Eusebio Di Francesco che batte il Barcellona ribaltando il sonoro 4-1 maturato al Camp Nou. Una partita incredibile, davanti a 60mila cuori giallorossi che spingevano ogni azione della squadra nella metà campo blaugrana. Il match preparato da mister Di Francesco è stato a dir poco eccellente, con un 3-5-2 studiato alla perfezione. La Roma ha preso subito in mano il match, ha gestito il pallino del gioco, ha attaccato, ha difeso e ha anche annullato un certo Leo Messi, mai in partita e incapace di rendersi pericoloso. Il merito va ad un grandissimo Daniele De Rossi che ha dominato in mezzo al campo, dettando i tempi e sempre presente nella manovra giallorossa. Il vero mattatore della serata, però, è stato Edin Dzeko, che ha aperto le marcature e ha procurato il rigore del 2-0, giocando una partita sontuosa, lottando su ogni pallone. La ciliegina sulla torta è la rete della qualificazione firmata da Kostas Manolas, che, come De Rossi, si prende la rivincita dell’autorete messa a segno nella partita di andata, regalando una gioia immensa al popolo giallorosso.

LA PARTITA PERFETTA DELLA ROMA – Il primo tempo inizia nel migliore dei modi con la Roma che passa immediatamente in vantaggio al 6′ grazie alla rete messa a segno da Edin Dzeko su un perfetto assist di De Rossi. La squadra di Eusebio Di Francesco schierata con il 3-5-2, è letteralmente padrona del campo, annullando il Barcellona, mai pericoloso dalle parti del portiere Alisson. Nel secondo tempo la squadra giallorossa non può permettersi di accontentarsi, ed ecco che comincia a macinare gioco anche a inizio ripresa. Al minuto 57, su una verticalizzazione di Nainggolan, Edin Dzeko entra in area di rigore, sul bosniaco arriva goffamente Pique che lo stende, l’arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore in favore della Roma. Dal dischetto si presenta il capitano Daniele De Rossi che non sbaglia, insaccando il pallone in rete alle spalle di Ter Stegen sotto gli occhi increduli della curva sud giallorossa. Ma il bello deve ancora venire, perché al minuto 83 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dal turco Cengiz Under, arriva il gol che vale la semifinale siglato dal greco Manolas, che devia il pallone in rete facendo esplodere letteralmente lo stadio Olimpico. I minuti finali sono interminabili, con il Barcellona che prova ad attaccare mettendo qualche brivido alla difesa giallorossa, ma che comunque non riesce a finalizzare. Dopo di che, il boato dei sessantamila romanisti, che hanno assistito a una delle imprese più belle della storia della loro squadra del cuore, che entra ufficialmente tra le prime quattro squadre d’europa.