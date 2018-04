Roma-Barcellona in chiaro su Canale 5? Come vederla in diretta tv e live streaming gratis oggi 10/04

Questa sera all’Olimpico andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Roma e Barcellona. Sarà una partita proibitiva per i giallorossi che al Camp Nou, nonostante abbiano affrontato un Barça poco brillante -senza dubbio anche per merito della Roma, capace per lunghi tratti del match di imbrigliare la trama blaugrana con un buon pressing alto- si sono dovuti arrendere allo strapotere di Messi e compagni e alla sfortuna. Si perchè prima l’autogol di De Rossi, poi quello di Manolas hanno spianato la strada agli uomini di Valverde che successivamente hanno concluso l’opera con le reti di Piquè e Suarez (anche quest’ultima viziata da un errore di un giocatore giallorosso -Gonalons-). La Roma, come se non bastasse, ha dovuto fare i conti anche con l’arbitro olandese, Danny Makkelie, il quale ha negato due rigori solari ai giallorossi, di cui il primo -fallo di Semedo su Dzeko- sulla situazione di 0-0 che avrebbe potuto dare una piega diversa al match.

Si ripartirà dunque da un parziale di 4-1 a favore dei blaugrana. Ai giallorossi, grazie al gol messo a segno da Dzeko al Camp Nou, per accedere alle semifinali “basterebbe” un secco 3-0. Un’impresa? Forse, ma sognare non costa nulla. Anche perchè la Roma sarà sostenuta da una cornice si pubblico che difficilmente si è vista negli ultimi anni e che si attenderà una grande prestazione dai suoi pupilli. Certo, i capitolini non arrivano al meglio a questo appuntamento: nell’ultimo turno di campionato, infatti, la squadra di Di Francesco ha perso per 2-0 in casa contro la Fiorentina, anche in questo caso, dopo aver condotto una buona partita. Il Barcellona, al contrario, dopo la vittoria contro il Leganes continua ad essere l’unica squadra tra tutti i campionati europei a non aver ancora perso un match.

Roma-Barcellona, dove vedere in diretta tv e live streaming

Per tutti i tifosi giallorossi che non potranno sostenere la squadra all’Olimpico, ci sarà la possibilità di seguire Roma-Barcellona in tv. Infatti la partita sarà disponibile oltre che su Mediaset Premium al canale Premium Sport (380), anche in chiaro su Canale 5. Inoltre, gli abbonati Mediaset, potranno seguire il match anche in streaming su pc, tablet e smartphone grazie a Premium Play.