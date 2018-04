Roma-Barcellona decreterà la squadra che si qualificherà alle prossime semifinali di Champions League: i catalani, forti del 4-1 dell’andata, saranno di scena questa sera all’Olimpico con la mente più tranquilla rispetto ai padroni di casa.

Gli uomini del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, per passare il turno, dovranno realizzare un’autentica impresa in campo: Dzeko e compagni saranno chiamati a vincere la gara con almeno tre reti di scarto, preoccupandosi nel frattempo a non subirne alcuna.

Nel match di andata di Roma-Barcellona, i capitolini reclamarono invano due penalty che avrebbero potuto cambiare la storia della gara: la punizione imposta da Messi e compagni è stata a tutti gli effetti troppo severa, in particolar modo perché i giallorossi avevano risposto colpo su colpo ai padroni di casa, anche dopo la rete del vantaggio catalano, siglata in seguito ad una sfortunata deviazione di Daniele De Rossi.

Tuttavia la sconfitta maturata al Camp Nou è nata anche a causa delle troppe disattenzioni difensive che, nel caso di specie, sono state pagate a caro prezzo, in special modo se si incontrano club di questo calibro.

Nella storia delle due società, Roma-Barcellona si disputa per la sesta volta: negli unici due precedenti nella Capitale, i blaugrana non hanno mai vinto all’Olimpico, raccogliendo un pareggio per 1-1 e una sconfitta per 3-0.

A dirigere Roma-Barcellona è stato designato il signor Clément Turpin: unico precedenti per i giallorossi con il fischietto francese, nel successo per 2-1 in casa del Feyenoord nella gara di ritorno del turno intermedio di Europa League, nella stagione 2014/15; esordio assoluto per i blaugrana, che non hanno mai incontrato il direttore di gara in questione.

Le probabili formazioni di Roma-Barcellona

Il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, è costretto a rinunciare nuovamente a Cengiz Under: per l’attaccante possibile recupero per il derby. Al suo posto, ballottaggio nuovamente tra Gerson ed El Shaarawy, sebbene nel match dell’andata l’ex allenatore del Sassuolo decise per un diverso tridente. Il modulo che potrebbe essere scelto sarebbe il 4-3-3 con Alisson tra i pali, difesa a quattro con Manolas e Fazio centrali, supportati da Florenzi e Kolarov terzini. A centrocampo De Rossi imposta il gioco, con Nainggolan a pieno ritmo e Strootman a dare una mano; tridente composto da Dzeko, con El Shaarawy che dovrebbe essere il preferito e Schick che potrebbe soffiare un posto in attacco. Solo panchina per Under, pronto ad entrare a gara in corso.

Il tecnico dei catalani, Ernesto Valverde, è costretto ad apportare alcune piccolissime modifiche rispetto al match di andata: identico modulo dei padroni di casa, ossia il 4-3-3, tra i pali Ter Stegen, Piqué e Umtiti agiranno quali terzini; a centrocampo Sergio Busquets detterà i tempi di gioco, supportato da Rakitic ed Iniesta. Tridente atomico con Suarez punta centrale, con Messi e Debélé

Probabili formazioni Roma-Barcellona, martedì 10 aprile 2018 ore 20.45

Probabili formazioni Roma (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 14 Schick, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 23 Defrel, 17 Cengiz Under.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Probabili formazioni Barcellona (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé. A disposizione: 13 Cillessen, 2 Nélson Semedo, 25 Vermaelen, 19 Digne, 6 Denis Suarez, 15 Paulinho, 21 André Gomes. Allenatore: Ernesto Valverde.