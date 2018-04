Roma, Spalletti si complimenta con i giallorossi:”Grande impresa, bravi tutti”

Roma-Barcellona 3-0. L’impresa della Roma è la notizia del giorno e i complimenti per gli uomini allenati da Di Francesco sono tanti. Tra questi, c’è l’ex allenatore dei giallorossi Luciano Spalletti, che in un’ intervista a Mediaset Premium, si complimenta per la rimonta storica della Roma. Il tecnico toscano sulla partita di ieri:”La Roma ha fatto una grandissima impresa. Ha giocato una partita perfetta, vincendo meritatamente, complimenti a tutti. E’ un risultato importante anche per l’Italia, visto che di questa prova vittoria schiacciante della Roma ne parlano tutti“.

L’attuale tecnico dell’Inter, ai tempi della sua avventura nella capitale, ha raggiunto record importanti, ma mai nessun allenatore dopo Nils Liedholm è mai riuscito a portare la Roma a giocarsi una semifinale di Champions League. Spalletti, infatti, nelle stagioni 2006/2007 e 2007/2008 è riuscito ad arrivare al massimo ai quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie, ma fu eliminato entrambe le volte dagli inglesi del Manchester United. Proprio per questo, l’impresa della Roma di Eusebio Di Francesco, assume ancora più importanza. Un risultato atteso da un intera generazione che mai aveva visto i giallorossi raggiungere un simile traguardo e che arrivati a questo punto vuole continuare a sognare.