Serie B, Parma-Frosinone il big match della 34.a giornata. Si gioca per playoff e promozione

In questo fine settimana si disputa la 34esima giornata del campionato cadetto, tante le sfide interessanti in una giornata che si preannuncia emozionante e ricca di gol.

Il match clou della 34esima giornata del campionato di Serie B si disputa al Tardini di Parma, i padroni di casa ospitano il Frosinone di Moreno Longo che attualmente occupa la seconda posizione in classifica. Gli emiliani si trovano al quarto posto a quota 53 appaiati a Bari e Perugia, con un eventuale vittoria i ducali si porterebbero solamente a due lunghezze dai ciociari. Il Parma è reduce da tre vittorie consecutive che hanno portato i parmensi a ridosso della seconda posizione, nel recupero della 27esima giornata giocato lunedì sono riusciti a battere anche il Palermo con uno spettacolare 3-2 griffato Calaiò.

Il Frosinone è reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 sull’indomito Venezia di Pippo Inzaghi, i ciociari sono stati bravi a rimontare lo svantaggio iniziale dimostrando carattere e attaccamento alla maglia. La squadra di Moreno Longo sta facendo fatica in trasferta ultimamente, la vittoria fuori casa manca dalla 23esima giornata quando la squadra di Longo si impose per 1-2 sul campo del Cittadella. Ma la cosa che più preoccupa è la scarsa finalizzazione dimostrata dai ciociari nelle ultime trasferte, non è un caso che nelle ultime due gare disputate fuori casa la squadra di Longo sia rimasta a secco di reti.

Dello scontro diretto tra i ducali e i ciociari potrebbero approfittare le concorrenti per la promozione diretta nella massima serie, a partire dal Palermo di Tedino che ospita il Pescara di Pillon che in questo momento è un avversario tutt’altro che irresistibile. Attenzione anche al Bari che ospita la Salernitana di Stefano Colantuono in una gara sulla carta agevole, i galletti cercano la seconda vittoria consecutiva dopo l’importante successo ottenuto all’ultimo respiro nella trasferta di Avellino. In corsa per la promozione anche il Perugia che cercherà di sfruttare il momento di forma straordinario anche contro l’Avellino, contro gli irpini la squadra di Roberto Breda è alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo.