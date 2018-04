Serie C: al Picchi si sfidano Livorno e Pisa. Il derby toscano vale la Serie B

Grande attesa a Livorno in vista del derby contro i cugini e rivali del Pisa, la squadra del presidente Spinelli cerca una vittoria per non perdere contatto dalla prima posizione occupata dal Siena.

Sale la febbre da derby in Toscana dove al Picchi si affronteranno Livorno e Pisa in un match da sapore di Serie B, i labronici attualmente si trovano in seconda posizione a -1 dalla vetta mentre il Pisa si trova in terza posizione a -2 dai cugini e -3 dal Siena capolista. Una classifica cortissima che a quattro giornate dal termine rende la situazione più incerta che mai, ricordiamo che il Livorno è arrivato ad avere più di dieci punti di vantaggio sulle rivali prima di lasciare per strada parecchi punti negli ultimi due mesi. Ne ha approfittato il Siena di Michele Mignani che ha spodestato il Livorno dalla vetta, la squadra senese è attesa dalla difficile sfida sul campo di un rigenerato Arezzo nonostante lo spettro del fallimento.

Anche il Pisa può ancora dire la sua nonostante i tre punti di svantaggio e una gara in più all’attivo, al Picchi bisognerà ottenere il massimo per non permettere a Siena e Livorno di staccarsi e fare una corsa a due per la prima posizione. Nel Livorno saranno assenti per la seconda settimana consecutiva la punta Vantaggiato e il portiere Marcone messi fuori rosa dal Presidente Spinelli, tra il numero uno livornese e i due calciatori c’è stato un violento diverbio che è costato l’esclusione dalla rosa dolorosa di due pedine fondamentali per la squadra toscana. Nel Pisa attenzione a Negro e Di Quinzio che nelle ultime gare hanno dato spettacolo, il centrocampista nell’ultima gara è stato decisivo realizzando la rete della vittoria contro la Pro Piacenza a tempo praticamente scaduto.