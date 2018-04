Serie C, girone C: i risultati della 34′ giornata. Il Lecce sale a 68 punti. Fermato il Trapani. 0-0 il derby calabrese

Si sono giocate oggi le partite valide per la 34′ giornata del girone C, serie C.

Il Lecce vince e sale a 68 punti.Il Matera viene sconfitto in casa dal Rende grazie al goal di Gigliotti. E’ stop per il Trapani causa le due reti della Virtus Francavilla. 0-0 per Casertana-Sicula Leonzio. Finisce a pari merito anche il grande derby calabrese. Partita di emozioni, quanti di goal quella vinta dalla Paganese contro il Racing Fondi per 5 goal contro 4.

CASERTANA-SICULA LEONZIO 1-1 – A partire con le premesse migliori è proprio la squadra padrona di casa. La Casertana trova subito in vantaggio. Ad aiutarla è un fallo di mano in area di D’Angelo che regala così il rigore che viene trasformato da Turchetta. Da questo momento in poi, il gioco è una sfida a duri colpi che però non consente all’avversaria di trovare il pareggio. Ma proprio nel secondo tempo è la Sicula a essere più convinta. La svolta arriva al 61′: Aquilanti batte una punizione sul secondo palo dove ad attenderlo c’è la testa di Camilleri e la palla entra in rete. Entrambe le squadre alternano l’attacco alla difesa e sull’1-1 prosegue il match.

COSENZA-CATANZARO 0-0 – E’ il derby più sentito della Calabria quello che oggi si è giocato al “Gigi Marulla” di Cosenza e che si è concluso con un risultato equo. Data l’adrenalina dello scontro, la partita è molto nervosa nel primo tempo al punto tale da contare 7 cartellini gialli ma poche occasioni da rete. Una di queste è del Cosenza ma è bravo Nordi a respingere Pascali da distanza ravvicinata. Nella ripresa l’aria è più tranquilla e ancora chi cerca il goal è la squadra rossoblu con Okereke e Calamai che però non riescono a oltrepassare il muro della difesa giallorosso.

Un pareggio che, per lo meno, non fa rimanere male i tanti tifosi presenti al derby.

MATERA-RENDE 0-1 – Una partita felice per il Rende ma che tutto sommato regala poche emozioni ai tifosi sugli spalti. Il Rende trova il vantaggio per un errore della difesa locale: al 19′ la confusione in area trova pronto Gigliotti che ne approfitta per decidere la partita. Il Matera prova a reagire ma non è mai pericoloso. Con questa vittoria, il Rende si porta avanti, a quota 46, lontano solo un punto dal Matera stesso.

REGGINA-LECCE 0-1 – Vittoria felice per i salentini che volano a 68 punti, padroni assoluti della classifica. E’ proprio il Lecce a partire agguerrito e, solo dopo undici minuti, passa in vantaggio grazie a Mancosu che sfrutta un errore difensivo e mette in rete la palla. Sul finire del primo tempo è però la Reggina a farsi sentire. Pericolosa l’azione di Mezavilla che di testa sfiora il goal del pareggio. Nel secondo tempo sono gli amaranto a tenere il gioco mentre il Lecce pensa a difendere il risultato. E ce la fa.

VIRTUS FRANCAVILLA-TRAPANI 2-0 – Sembrava inarrestabile il Trapani che per dieci partite consecutive ha portato a casa risultati utili e invece così non è stato. A fermarlo è stata la Virtus Francavilla che ha giocato con grinta, senza fermarsi neppure di fronte al rigore concesso al Trapani che Furlan ha respinto. Le reti arrivano sul finire del match. Al 81′ segna Biason e lo segue Madonia nel recupero. Per il Trapani è una sconfitta pesante che lo allontana sempre di più dal Lecce capolista mentre è forte la gioia della Virtus che può sognare i playoff.

FIDELIS ANDRIA-AKRAGAS 1-0 – Un ottimo successo quello portato a casa dalla Fidelis Andria grazie al goal di Colella, realizzato al 47′ su assist di Taurino. Ma in realtà sono state anche altre le azioni pericolose. Prima del goal ci aveva provato dalla traversa Longo e poi di nuovo Taurino sfiora la doppietta ma Lo Monaco para. La Fidelis ci prova tante volte ma l’Akragas si difende bene, pur attaccando poco. Verso la fine, la premura è difendere il punteggio e così la Fidelis porta a casa punti importanti per la salvezza.

RACING FONDI-PAGANESE 4-5 – Basta guardare al risultato per immaginare che incredibile partita è stata giocata al Purificato. Vince la Paganese ma su una partita sudata e ricca di emozioni. E’ la squadra ospite a portarsi per prima in vantaggio con Cernigoi che segna con un pallonetto di testa. Il Fondi la raggiunge con la scivolata di Nolè che sorprende Gomis. Dopo pochi minuti è ancora il turno della Paganese che va a segno con Cesaretti ma Nolè che aveva agganciato il primo goal, replica e sul finire del primo tempo il risultato è sul 2-2. Nella ripresa è la doppietta di Cernigoi a dare spettacolo e a far credere che tutto sia finito. Ma il Fondi non dermorde e raggiunge la Paganese prima con Mastropietro e poi con l’autogol di Gomis. Il 4-4 ci starebbe bene ma è Bensaja a decidere la partita e con un tiro a giro porta la Paganese alla vittoria.

Si è conclusa poco fa anche Monopoli-Bisceglie, iniziata alle 18:30. Il Monopoli ha vinto in casa grazie alle reti di Sarao al 19′ e con l’autogol di Giron al 37′.

Domani sera il posticipo Catania-Juve Stabia alle ore 20:45