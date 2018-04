Spal- Atalanta 1-1 : i bergamaschi frenano la corsa all’Europa League (Video Gol)

E’ finita 1-1 la sfida tra Spal e Atalanta. Al vantaggio dei padroni di casa con Cionek ha risposto nella ripresa De Roon su rigore.

Gara che inizia intensa con l’Atalanta che va subito in pressione ma la Spal reagisce e comincia a venire fuori rendendosi insidiosa in due occasioni. Al 25 è pero’ l’Atalanta a colpire il palo con Gomez, e quando sembra che l’Atalanta riesca ad assumere il controllo del gioco, dopo una fase di ribaltamenti di fronte al 39 arriva il vantaggio della Spal. Cionek sfrutta alla perfezione un assist di Viviani e con un colpo di testa insacca alle spalle di Berisha.

Nella ripresa Gasperini toglie Petagna per Cornelius e la gara si sviluppa come nel primo tempo. Ancora Gomez ad essere insidioso. L’ingresso di Cornelius crea qualche grattacapo alla difesa spallina che pero’ regge l’urto. Anzi al 23′ è la Spal a colpire la traversa con un tiro da fuori area di Viviani. L’Atalanta comunque non demorde e al 33 l’arbitro sanziona il fallo di Costa su Gomez con un penalty che De Roon trasforma nonostante Meret intuisca il tiro.

Nel finale, la gara non riserva emozione a parte una conclusione di Barrow e finisce con un pareggio tutto sommato giusto, che pero’ sa di una frenata verso L’Europa dell’Atalanta ma il punto vale molto per la Spal in chiave salvezza anche se non la toglie dai guai. Insomma una mezza spallata frena l’Atalanta nella corsa verso l’Europa, e domenica per i bergamaschi è in arrivo L’Inter. Si attendono i risultati di domani del Milan e della Lazio.