Yonghong Li, primo anno da presidente del Milan. Primo compleanno per la proprietà cinese del Milan. I rossoneri festeggiano il primo anniversario del closing tra Fininvest e Yonghong Li. Un anno vissuto sull’altalena, tra il campo e le vicende societarie. Il Milan cinese giocò la sua prima partita nel derby del 15 aprile 2017. Fu un 2-2, con il gol di Zapata che regalò un insperato pareggio ai rossoneri. La stagione passata si è chiusa con la qualificazione ai preliminari di Europa League e la conferma di Vincenzo Montella. L’estate è stata caldissima. Prima il caso Donnarumma, con il portiere che non vuole rinnovare e poi si convince dopo un gran lavoro diplomatico di Fassone e Mirabelli. A Luglio arriva il colpo Bonucci. Il difensore arriva al Milan dalla Juventus e diventa subito capitano. Arrivano anche altri dieci giocatori.

Ad agosto si comincia a fare sul serio. San Siro abbraccia il nuovo Milan con 65 mila spettatori presenti il 3 agosto contro il Craiova. A settembre arrivano i primi problemi. La rovinosa sconfitta con la Lazio comincia a far vacillare Montella. Il tecnico vive altri due mesi sulla graticola, prima dell’esonero di fine novembre. Nel frattempo si perde il derby di andata e con Roma, Juventus e Napoli. Intanto proseguono periodicamente le voci sulle instabilità societarie. Soprattutto per quanto riguarda il rifinanziamento del debito con il fondo americano Elliott. A dicembre arriva Rino Gattuso in panchina, la fase due del Milan cinese comincia qui.

Yonghong Li, il 2018 l’anno della verità per l’uomo del mistero

“A Natale eravamo sotto un treno”, parole e musica di Marco Fassone. Poi la vittoria nel derby di Coppa Italia del 27 dicembre. Cutrone segna il gol che chiude la crisi rossonera. Gennaio e Febbraio sono mesi prodighi di vittorie per i rossoneri. Il Milan batte la Roma in campionato ed elimina la Lazio, conquistando la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Continuano però gli attacchi della stampa italiana verso Yonghong Li. Il presidente cinese respinge tutto a tira fuori anche altri soldi per la ricapitalizzazione. A marzo il Milan rallenta. La Champions League si allontana e ricominciano le voci sulle possibili partenze dei gioielli rossoneri.

Oggi il Milan cinese compie un anno. Yonghong Li ha voluto ringraziare tutte le componenti rossoneri che lavorano per riportare in alto la squadra. Aprile sarà un mese molto importante, anche perché il 20 c’è l’incontro con l’Uefa per stabilire i punti del Settlement Agreement. La partita doppia milanista continua. Yonghong Li ha detto che: “Le stelle sono la destinazione del Milan”, parole che fanno piacere ai tifosi rossoneri. I supporters milanisti sono stanchi di vedere le altre squadre protagoniste al vertice della classifica e in Europa. Il Milan si mette alle spalle il primo anno di presidenza cinese. Un anno di grandi cambiamenti, epocali. Con Silvio Berlusconi i primi successi arrivarono al secondo anno di presidenza. Il 9 maggio, finale di Coppa Italia contro la Juventus, può arrivare il primo trofeo con Yonghong Li al timone rossonero. Quello può essere un punto di partenza per cercare di tornare lì dove il Milan non ha mai avuto paura di osare.