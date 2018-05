Perugia, Nesta vuole stupire subito. Ad Empoli test importante in vista dei play off

Domani sera si giocherà la 42.a e ultima giornata del campionato di Serie B, oltre agli ultimi verdetti da assegnare c’è grande attesa per l’esordio sulla panchina del Perugia di Alessandro Nesta. L’ex difensore della Lazio e del Milan ha preso il posto dell’esonerato Roberto Breda sulla panchina degli umbri, domani ci sarà un esordio non semplice contro l’Empoli al Castellani. Una sfida molto importante non per la classifica, visto e considerato che gli umbri chiuderanno la stagione all’ottavo posto, il match è importante per preparare al meglio la lotteria dei play off.

I toscani sono tornati in Serie A dopo un anno di purgatorio e lo hanno fatto con largo anticipo, nonostante la promozione ottenuta in anticipo l’Empoli sta onorando al meglio il campionato. Tutto questo è un vantaggio per lo spettacolo e la regolarità del campionato, così facendo i toscani hanno evitato di creare polemiche in un campionato che si è rivelato bellissimo. Staremo a vedere come andrà a finire domani, Alessandro Nesta vuole diventare un fuoriclasse anche in panchina, dopo una carriera da calciatore che lo ha visto protagonista ad altissimi livelli. Difensore di classe, sempre pulito, elegante e corretto, questi sono stati i punti di forza durante la sua carriera memorabile.