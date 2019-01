Probabili Formazioni Serie A Giornata 21: Bonucci torna titolare, ancora out Keita Balde

La ventunesima giornata di Serie A si aprirà Sabato alle ore 15.00 con Sassuolo-Cagliari, con gli emiliani che, per sopperire all’assenza di Boateng verso Barcelona, dovrebbero schiarare Babacar al centro dell’attacco con Djuricic e Berardi ai lati. Alle ore 18.00 invece è in programma un match molto importante per capire le ambizioni europea della Sampdoria (con Quagliarella a caccia del record di Batisuta) e dell’Udinese che, in caso di sconfitta, rischierebbe di essere immischiato nella lotta per non retrocedere. Il big match della ventunesima giornata però è certamente quello in programma alle ore 20.30 tra Napoli e Milan, con i rossoneri che dovrebbero schierare dal 1′ Cutrone al posto del neo arrivato Piatek. Domenica sono previste invece sei partite tra le quali spiccano Atalanta-Roma (ore 15.00), Torino-Inter e Lazio -Juventus (ore 20.30).

L’ultima partita che chiuderà la ventunesima giornata di campionato è invece Empoli-Genoa (Lunedì, ore 20.30), con i rossoblù che cercheranno di sostituire Piatek, in attesa di ulteriori rinforzi dal mercato, con la coppia Pandev-Koumè.

Ecco le Probabili Formazioni Serie A della 21esima giornata:



SASSUOLO-CAGLIARI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

Squalificati: Sensi | Indisponibili: Duncan, Marlon, Sensi, Sernicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castro, Cerri, Klavan, Sau, Andreolli

SAMPDORIA-UDINESE

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Squalificati: Ramirez | Indisponibili: Barreto, Linetty, Caprari, Sala

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, D’Alessandro; De Paul; Pussetto, Okaka.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Badu, Barak, Samir, Teodorczyk, Wague, Lasagna

MILAN-NAPOLI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Borini.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Biglia, Bonaventura, Caldara, C. Zapata

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejòn, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hamsik

CHIEVO-FIORENTINA

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Rossettini, Cesar, Tomovic; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini.

Squalificati: Bani, Kiyine | Indisponibili: Barba, Cacciatore, Obi, Pucciarelli, Seculin

FIORENTINA (3-4-1-2): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ger. Pezzella, Hancko; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.

Squalificati: Biraghi, Edimilson Fernandes | Indisponibili: nessuno

ATALANTA-ROMA

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Freuler, Varnier

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Juan Jesus, Mirante, Perotti, Under

BOLOGNA-FROSINONE

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dzemaili

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Salamon, Goldaniga, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dionisi, Paganini, Zampano, Brighenti, Ariaudo, Bardi

PARMA-SPAL

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Gobbi; Biabiany, Inglese, Gervinho.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Grassi, L. Rigoni, Stulac, Barillà

SPAL (3-5-2): Viviano; Vicari, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.

Squalificati: Cionek | Indisponibili: nessuno

TORINO-INTER

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Aina; Iago Falque; Belotti, Zaza.

Squalificati: Meité | Indisponibili: Baselli, Moretti

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Keita

LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Patric, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

Squalificati: Marusic, Acerbi | Indisponibili: Luiz Felipe, Marusic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Barzagli, Benatia, Cuadrado, Mandzukic, Khedira, Cancelo, Pjanic

EMPOLI-GENOA

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Antonelli, La Gumina, Mchedlidze, Polvani, Capezzi, Maietta

GENOA (4-4-2): I. Radu; Romulo, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Pandev, Kouamé.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hiljemark, Sandro, Biraschi