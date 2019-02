Coppa Italia, orari e programma delle semifinali d’andata

Coppa Italia. Siamo entrati nel momento clou del trofeo nazionale, infatti tra oggi e domani si disputano le semifinali d’andata della Coppa Italia. Rispetto ai turni precedenti in cui le gare dei precedenti turni erano a confronto diretto, solo per le semifinali si disputano le gare d’andata e di ritorno per decretare chi si contenderà il trofeo nella finale secca in programma il 15 maggio allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

Coppa Italia, il programma delle semifinali

Semifinali d’andata, che partiranno quest’oggi, martedì 26 febbraio, con una grande sfida che si disputerà allo stadio ‘Olimpico’ di Roma tra Lazio e Milan. Queste due squadre si sono affrontante in semifinale di Coppa Italia già nella passata stagione e nel doppio confronto l’ha spuntata il Milan, che si è qualificato per la finale persa contro la Juventus 4-0. Rispetto a questa stagione, in quell’edizione della Coppa Italia l’andata si disputò a ‘San Siro’e la gara si concluse 0-0, nel ritorno dell’Olimpico le due squadre si annullarono portando la partita prima ai supplementari e poi ai rigori e la spuntarono proprio i rossoneri. In questa stagione biancocelesti e rossoneri si sono già affrontati all’ Olimpico e la gara si è conclusa 1-1, vantaggio iniziale degli uomini di Gattuso grazie ad un autogoal di Wallace e pareggio laziale nel recupero grazie a Correa. Nei quarti di finale la Lazio ha eliminato l’Inter ai calci di rigore, mentre il Milan ha battuto 2-0 il Napoli grazie ad un super Piatek.

Mercoledì 27 febbraio sarà la volta dell’altra semifinale d’andata, ovvero di Fiorentina-Atalanta. Curiosità legata a questa partita è il fatto che le due squadre si affronteranno nuovamente domenica prossima in campionato ma all’ Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Viola e bergamaschi si affronteranno per la la 114.a volta in gare ufficiali e il bilancio è in favore dei viola. Nella gara d’andata in questo campionato disputata al Franchi, gli uomini di Pioli s’imposero 2-0 grazie ai goal di Veretout e Biraghi. Nei quarti di finale la Fiorentina ha eliminato la Roma con un netto 7-1, mentre l’Atalanta ha eliminato la Juventus battendola 3-0.

Coppa Italia, partite martedì 26 febbraio



Lazio-Milan (21)

Coppa Italia, partite mercoledì 27 febbraio



Fiorentina-Atalanta (21)