Ronaldo problemi ad una caviglia: guai Juve per il Napoli!

Ronaldo alle prese con un problema fisico. Questa è la notizia del giorno a Vinovo. La Juventus, dopo la gara di Bologna e due giorni di riposo, ha ripreso ad allenarsi. A parte, oltre all’infortunato Douglas Costa, risulta esserci anche Ronaldo.

Sulla situazione di Ronaldo è proprio la società con un comunicato a diffondere la notizia facendo chiarezza.

Ronaldo a parte:il comunicato della Juventus

“I bianconeri si sono ritrovati nel pomeriggio e, sotto un sole primaverile, hanno affrontato prima una fase atletica, per poi cominciare a lavorare con il pallone.



Circolazione, sponde, gestione del possesso, conclusioni, ma anche gestione degli spazi e movimento: questi alcuni degli elementi sui quali la squadra ha focalizzato la sua attenzione, in una sessione molto intensa.

Hanno lavorato a parte Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per una botta alla caviglia sinistra, rimediata nella gara di Bologna. Domani si torna in campo al mattino”

Ad oggi quindi sembrano solo le conseguenze di uno scontro di gioco durante la partita di domenica scorsa a Bologna. Però, per Cristiano Ronaldo il rischio di saltare la trasferta a sembra esserci ed essere consistente. Solo i controlli medici di domani potranno dare la risposta esatta, ma per ora il portoghese potrebbe saltare la gara che vale l’ultimo tassello decisivo per lo scudetto.