Serie D, gironi H ed I: le partite della 25.a giornata di campionato in programma oggi

Serie D, girone H

Serie D girone H, focus sulla ventiquattresima giornata. Nell’ultimo turno di campionato quinto successo consecutivo della capolista Picerno, che s’impone per 2-0 a Nardò e si porta a + 4 dalle inseguitrici Cerignola e Taranto. Gli ofantini corsari 0-2 sul campo del Nola, mentre gli jonici agguantano in extremis la Fidelis Andria. In zona playoff seconda vittoria consecutiva del Bitonto che s’impone 2-0 a Fasano e si issa in quarta posizione, la Fidelis Andria con il pareggio contro il Taranto resta in quinta posizione a pari punti con il Savoia, vittorioso nel match casalingo contro il Gragnano, l’Altamura non va oltre il pareggio con il Pomigliano penultimo. In zona retrocessione squillo della Sarnese che batte a domicilio 3-0 l’Ercolanese sempre più ultimo in classifica.

Serie D girone H, verso il prossimo turno. Nel prossimo turno di campionato il Picerno avrebbe dovuto ospitare al ‘Curcio’ il Gravina ma la gara è stata rinviata per neve, mentre il Taranto se la vedrà allo ‘Iacovone’ contro il Fasano, il Cerignola se la vedrà contro il Savoia, in lotta per un posto playoff. In zona playoff il Bitonto ospita il Nola, mentre impegno sulla carta agevole per la Fidelis Andria che sarà di scena a Pomigliano (gara a porte chiuse tra l’altro), l’Altamura sarà ospite del Sorrento. In zona retrocessione confronto diretto tra Gragnano e Sarnese, 24 punti in classifica per entrambe le compagnini campane. Ecco l’elenco completo delle partite in programma oggi:

Francavilla-Nardò;

Gragnano-Sarnese;

Picerno-Gravina RINVIATA ;

; Pomigliano-Andria;

Ercolanese-Gelbison;

Cerignola-Savoia (ore 15);

Bitonto-Nola (ore 15);

Sorrento-Altamura (ore 15);

Taranto-Fasano (ore 15).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il Bari sbanca anche Locri. Successo esterno per il Bari di Cornacchini che s’impone 3-0 sul campo del Locri e porta a + 11 i punti di vantaggio sull’ inseguitrice Turris, che viene bloccata sullo 0-0 dal Marsala. Quinta vittoria consecutiva per l’Acireale che nell’anticipo del sabato regola per 2-0 la Cittanovese, ospiti che occupano la quinta posizione nonostante la sconfitta. Nella parte centrale della classifica pareggiano tutte, mentre nella zona calda il Città di Messina batte 3-2 la Sancataldese lasciando per il momento la zona retrocessione.Serie D girone I, verso il prossimo turno. Il Bari ospita allo stadio ‘San Nicola’ un Acireale in ottima saluta ma per gli ospiti non sarà semplice continuare la striscia positiva di cinque vittorie consecutive. La seconda in classifica Turris favisita alla Cittanovese, impegnata in zona playoff, impegno più semplice per il Marsala che ospita l’ultima in classifica, l’Igea Virtus. Sempre in zona playoff il Gela ospita il Roccella, mentre nella zona centrale della classifica confronto diretto tra Troina e Palmese. Nella zona calda della classifica due confronti diretti interessanti: Messina-Locri con i padroni di casa con un punto di vantaggio sugli ospiti e Rotonda-Città di Messina con i siciliani che possono condannare sempre più alla retrocessione i padroni di casa. Ecco di seguito il quadro completo della giornata odierna: