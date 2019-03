Foggia-Cosenza è l’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie B: si affrontano due compagini che sono ala ricerca di punti preziosi per il raggiungimento dei diversi obiettivi stagionali.

Il match dello Zaccheria, in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 21.00, sarà dunque un importante banco di prova: i padroni di casa desiderano far propria l’intera posta in palio, cercando nel contempo di invertire il trend delle ultime uscite stagionali, in cui i satanelli hanno racimolato cinque punti in altrettante gare.

Il Cosenza invece ha conquistato nove punti nelle ultime tre gare: un ruolino di marcia importante che ha effettivamente rilanciato gli uomini del tecnico Braglia a ridosso della zona play-off, obiettivo certamente inaspettato per una squadra che si è appena affacciata in cadetteria.

A dirigere l’incontro Foggia-Cosenza è stato designato il signor Maggioni della sezione di Lecco, coadiuvato dagli assistenti Caggiano e Dei Giudici. Quarto uomo designato è il signor Marini.

Dove vedere Foggia-Cosenza in diretta TV

L’incontro Foggia-Cosenza sarà visibile in diretta TV in chiaro sulle emittenti Rai, al canale Rai Sport (canale 58), disponibile anche in HD al canale 57. La diretta dallo Zaccheria avrà inizio a partire dalle ore 20.45, quindici minuti prima dell’inizio del match.

Streaming Foggia-Cosenza anticipo Serie B oggi 1 marzo

La gara Foggia-Cosenza può essere visualizzata anche in diretta streaming gratis attraverso l’applicazione RaiPlay, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e laptop sui principali market store.

L’incontro è disponibile anche su Dazn, piattaforma che ha acquisito per il prossimo triennio i diritti di trasmissione di tutte le gare della Serie B. La diretta sarà disponibile a partire dalle ore 20.45: la telecronaca sarà affidata ad Riccardo Mancini, mentre il commento tecnico è a cura dell’ex calciatore Stefan Schwoch.

Dazn mette a disposizione per i nuovi utenti un mese di visione gratis: per usufruirne è necessario iscriversi alla piattaforma con le proprie credenziali, si richiede semplicemente un indirizzo e-mail e una password a piacere.