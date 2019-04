Il Time sceglie Salah per la copertina riguardante le 100 persone più influenti

Il calciatore del Liverpool, Mohamed Salah, è stato scelto dalla rivista americana Time come uomo copertina del numero di questo mese, incentrato sulle 100 persone più influenti al mondo. Il calciatore del Liverpool – secondo alla Scarpa d’Oro 2017/18 – fa parlare di se in tutto il mondo, avendo riportato il Liverpool a un livello strepitoso. Nella scorsa stagione, l’egiziano ha stabilito il record di reti in una sola stagione di Premier League, realizzando 32 gol in 36 partite. I suoi scarpini sono addirittura esposti al British Museum di Londra, a testimonianza della sua grande popolarità non solo in ambito calcistico.

Un’iniezione di fiducia in più per il giocatore, impegnato questa sera contro il Porto nel quarto di finale di ritorno in Champions League. In questa stagione in corso, l’attaccante dei Reds ha realizzato ben 22 reti in 45 partite tra Premier e Champions League, confermandosi ancora una volta. A Liverpool aspettano la Premier da 29 anni oramai e tutti sono convinti che Salah sia in grado di portargliela a suon di gol.

Un riconoscimento prestigioso e non da poco quello del Time. Salah è l’unico calciatore presente in classifica, anche se in classifica c’è pure la calciatrice USA, Alex Morgan. Tra i vari sportivi presenti in lista troviamo LeBron James – a discapito della sua stagione tra alti e bassi con i Los Angeles Lakers – la tennista giapponese Osaka e Tiger Woods, rinato dopo la vittoria al Master di Augusta.