Programmazione calcio DAZN 20-21-22 aprile: Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Championship

In questo weekend pasquale la piattaforma DAZN sarà pronta come sempre a far vedere ai suoi abbonati gli incontri di Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, Championship, Eredivisie.

Per il massimo campionato italiano oggi ci saranno tre incontri in visione: si partirà alle ore 15 con la sfida molto delicata Udinese-Sassuolo con i friulani che dopo la doppia sconfitta nella trasferta capitolina contro Roma e Lazio si trovano solo con tre punti di vantaggio sulla zona salvezza, gli emiliani invece sono quasi in salvo anche se mancano ancora quei 2-3 punti per stare in tranquillità.

Alla stessa ora in campo anche Lazio-Chievo che sembra un match dall’esito scontato dove i gialloblu aritmeticamente retrocessi scenderanno in campo per onorare il campionato, mentre i biancocelesti saranno obbligati a vincere per continuare a sperare in un difficile quarto posto.

Alle ore 18 invece la partita che potrebbe dare lo scudetto matematico alla Juventus, a cui basterà un solo punto contro la Fiorentina per festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo. Gli uomini di Massimiliano Allegri dopo l’eliminazione dalla Champions League, vorranno riscattarsi davanti ai loro tifosi contro la formazione toscana che ormai non ha più obiettivi.

Nella serie cadetta l’intera giornata si giocherà il lunedì di Pasquetta con il match clou in programma al Bentegodi tra Verona-Benevento con le due squadre che non vengono da un grande momento ma stanno lottando per le posizioni playoff. In coda molto importante sarà il match tra Foggia-Livorno che può valere molto visto che le due squadre sono appaiate al terz’ultimo posto con 30 punti.

Nella Liga il Barcellona che si sta avviando a vincere il titolo, ospiterà al Camp Nou il Real Sociedad; fari puntati per Getafe-Siviglia vero spareggio per il quarto posto con gli andalusi che hanno un punto di vantaggio e non possono permettersi passi falsi. In coda molto importante la sfida tra Celta Vigo-Girona.

In Ligue 1 potrebbe essere il giorno del Psg che dopo le due brutte sconfitte consecutive contro Lille e Nantes, battendo a domicilio il Monaco vincerebbe il titolo (il sesto negli ultimi sette anni).

Per quanto riguarda l’Eredivisie ci sarà il testa tra Ajax, fresco di semifinale di Champions League e Psv Eindhoven con le due squadre a pari punti quando mancano solamente quattro giornate. La squadra di Amsterdam, primo per differenza reti sarà impegnato a Groningen, mentre ospiterà l’Ado Den Haag.

Palinsesto DAZN: le dirette del 20-21-22 aprile

Dirette Serie A DAZN 33.a giornata 20 aprile



Lazio-Chievo sabato 20 aprile ore 15.00

Udinese-Sassuolo domenica 14 aprile ore 15.00

Juventus-Fiorentina domenica 14 aprile ore 18.00

Dirette Serie B DAZN 34.a giornata 22 aprile

Verona-Benevento lunedì 22 aprile ore 12.30

Brescia-Salernitana lunedì 22 aprile aprile ore 18.00

Ascoli-Venezia lunedì 22 aprile ore 21.00

Carpi-Pescara lunedì 22 aprile aprile ore 21.00

Cittadella-Cremonese lunedì 22 aprile ore 21.00

Cosenza-Spezia lunedì 22 aprile ore 21.00

Foggia-Livorno lunedì 22 aprile ore 21.00

Palermo-Padova lunedì 22 aprile ore 21.00

Perugia-Lecce lunedì aprile 22 aprile ore 21.00

Dirette Liga DAZN 33.a giornata 20-21 aprile

Celta-Girona sabato 20 aprile ore 13.00

Eibar-Atletico Madrid sabato 20 aprile ore 16.15

Rayo Vallecano-Huesca sabato 20 aprile ore 18.30

Barcellona-Real Sociedad sabato 20 aprile ore 20.45

Levante-Espanyol domenica 21 aprile ore 12.00

Getafe-Siviglia domenica 21 aprile ore 14.00

Real Madrid-Athletic Bilbao domenica 21 aprile ore 16.15

Villarreal-Leganes domenica 21 aprile ore 18.30

Real Betis-Valencia domenica 21 aprile ore 20.45

Dirette Ligue 1 DAZN 33.a giornata 20-21 aprile

Guingamp-Marsiglia sabato 20 aprile ore 17.00

Nizza-Caen sabato 20 aprile ore 20.00

Nimes-Bordeaux sabato 20 aprile ore 20.00

Strasburgo-Montpellier sabato 20 aprile ore 20.00

Nantes-Amiens domenica 21 aprile ore 15.00

Tolosa-Lille domenica 21 aprile ore 15.00

Reims-Saint Etienne domenica 21 aprile ore 17.00

Psg-Monaco domenica 21 aprile ore 21.00

Dirette Football League Championship DAZN 44.a giornata 22 aprile

Stoke City-Norwich city lunedì 22 aprile ore 16.00

Brentford-Leeds lunedì 22 aprile aprile ore 18.15

Eredivisie DAZN 31.a giornata 20-21 aprile

Groningen-Ajax sabato 20 aprile ore 18.30

PSV-Ado Den Haag domenica 14 aprile ore 16.45