FeralpiSalò-Triestina. Serie C, è tempo di semifinali per le 8 formazioni che si sono meritate questo traguardo, infatti quest’oggi si disputano le gare d’andata, mentre il ritorno sarà in programma domenica 2 giugno. Anche in questa fase playoff il regolamento è identico della fase precedente, ovvero si disputeranno due gare (andata e ritorno) e andranno in finale chi vincerà le gare di andata e ritorno o in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno conseguito una migliore differenza reti. Anche in questo turno le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in trasferta. Alle ore 20.30 allo stadio ‘Lino Turina’ di Salò la FeralpiSalò di mister Damiano Zenoni ospita la Triestina di mister Massimo Pavanel. I lombardi hanno chiuso il proprio campionato in 4.a posizione con 62 punti (17 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte) nel girone B di Serie C, nel percorso di avvicinamento a questa semifinale la squadra di casa ha eliminato prima il Ravenna e poi il Catanzaro. Gli ospiti hanno concluso la propria stagione regolare in 2.a posizione a 67 punti (19 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte) nel girone B di Serie C e fanno il loro esordio nei playoff quest’oggi. La vincente di questa sfida incontrerà nella ‘Final Four’ la vincente di Arezzo-Pisa. FeralpiSalò-Triestina sarà diretta dal signor Daniele Paterna di Teramo coaudiuvato da Bruni e Laudato.



FeralpiSalò-Triestina, le probabili formazioni. QUI FERALPISALO’- Il tecnico dei padroni di casa Zenoni dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-2-1 con De Lucia tra i pali; i terzini saranno Legati e Contessa, mentre al centro della difesa spazio a Giani e P. Marchi; il trio di centrocampo sarà formato da Scarsella, Pesce e Magnino; i due trequartisti saranno Vita e Maiorino; mentre l’unica punta sarà Caracciolo. QUI TRIESTINA- Il tecnico degli ospiti Massimo Pavanel risponde con un classico 4-4-2 con in porta Offredi; i terzini saranno Libutti e Pizzuli, mentre la coppia centrale sarà formata da Malomo e Codromaz; sugli esterni agiranno Beccaro e Bariti, mentre in mediana spazio a Maracchi e Steffè; davanti tandem Granoche-Procaccio.

FeralpiSalò (4-2-3-1): De Lucia; Legati, Giani, P. Marchi, Contessa; Scarsella, Pesce, Magnino; Vita, Maiorino; Caracciolo. All. Zenoni.

Triestina (4-4-2): Offredi; Libutti, Malomo, Codromaz, Pizzuli; Beccaro, Maracchi, Steffè, Bariti; Granoche, Procaccio. All. Pavanel.



FeralpiSalò-Triestina, come seguire il match in tv e streaming

FeralpiSalò-Triestina non verrà trasmessa in chiaro su nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le credenziali, dopo aver fatto l’accesso, è a discrezione dell’utente se guardare la singola partita acquistandola a 3,90 € oppure acquistando il pacchetto per la post-season a 9,99 €.

FeralpiSalò-Triestina, i precedenti. In questa stagione le due squadre si sono affrontate all’interno del campionato di Serie C, girone B. Nella gara d’andata che si è giocata a Trieste, a spuntarla è stata la Triestina vittorioosa per 2-0; al ritorno successo sempre della Triestina e con il punteggio di 0-2 sul campo della FeralpiSalò.