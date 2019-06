Chelsea: Lampard sostituirà Sarri, avviate le trattative

Il Chelsea di Roman Abramovic ha trovato il sostituto di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano, neo allenatore della Juventus, verrà sostituito in panchina da una vecchia conoscenza dei Blues: Frank Lampard.

L’ex centrocampista inglese è vicinissimo alla firma con il team di Stamford Bridge e la sua oramai ex squadra, il Derby County, ha dato il via libera alle trattative tra il tecnico e i londinesi. Lampard è una bandiera dei Blues e i tifosi non lo hanno mai dimenticato. Tredici anni con la maglia del Chelsea e svariati trofei vinti, sono impossibili da cancellare. Il suo percorso da allenatore è iniziato nella scorsa stagione appena conclusa. Un epilogo amaro con il suo Derby County, dopo un’annata soddisfacente, ma che non è servita per l’approdo in Premier League dato che la sua squadra ha perso il play off decisivo contro l’Aston Villa.

La grande chance dopo il tradimento

Il Chelsea vuole dare una chance alla sua ex bandiera, anche se molti tifosi non hanno ancora del tutto perdonato il “tradimento” da parte del loro beniamino. Infatti, prima del suo trasferimento al New York City, Lampard ha giocato la sua ultima stagione in Premier League con la maglia dei rivali del Manchester City, disputando pure un’ottima stagione conclusiva per poi approdare in MLS. Acqua passata. Ora è il momento di riportare il Chelsea in vetta alla Premier.