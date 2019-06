Croazia-Galles. European Qualifiers che dopo le 12 gare di ieri, tornano oggi con altre 13 gare della 3.a giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020. Alle ore 15 al ‘Gradski vrt’ di Osjek la Croazia del c.t Zlatko Dalic ospita il Galles del c.t Ryan Giggs, incontro valido per la 3.a giornata del Gruppo E delle European Qualifiers. La nazionale ‘a scacchi’ ha solo 3 punti in classifica dopo le prime due giornate, all’esordio nelle European Qualifiers ha vinto 2-1 contro l’Azerbaigian, mentre nell’ultima gara ha perso con lo stesso punteggio contro l’Ungheria. I gallesi hanno disputato un solo incontro al momento, gara vinta contro la Slovacchia 1-0 e hanno 3 punti in classifica. L’altra gara del girone è in programma alle ore 18 tra Azerbaigian ed Ungheria, riposa la Slovacchia. Croazia-Galles sarà diretta dall’arbitro romeno Kovacs.

Croazia-Galles, le probabili formazioni. QUI CROAZIA- Il c.t Dalic schiererà i suoi con il modulo 4-3-2-1 con Kalinic tra i pali; Jedvai e Barisic saranno i terzini, mentre la coppia centrale sarà formata da Vida e Lovren; il trio di centrocampo sarà formato da Modric, Kovacic e Brozovic; mentre i due trequartisti saranno Rebic e Perisic; a guidare l’attacco ci sarà l’unica punta Kramaric. QUI GALLES- Il c.t Giggs risponde con il 4-5-1 con Hennessey in porta; i terzini saranno Gunter e Taylor, al centro della difesa spazio a Williams e Roberts; nei cinque di centrocampo agiranno Allen, Williams, Wilson, Smith e Brooks; mentre l’unica punta sarà Bale.

Croazia (4-3-2-1): Kalinic; Jedvaj, Vida, Lovren, Barisic; Modric, Kovacic, Brozovic; Rebic, Perisic; Kramaric. All. Dalic.

Galles (4-5-1): Hennessey; Gunter, Williams, Roberts, Taylor; Allen, Williams, Wilson, Smith, Brooks; Bale. All. Giggs.



Croazia-Galles, come seguire il match in tv e streaming

Croazia-Galles, info diretta tv e streaming. Questo incontro delle European Qualifiers, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare su Italia Uno. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play.

Croazia-Galles, i precedenti. Queste due nazionali si sono affrontate nella loro storia 4 volte con il bilancio tutto in favore dei croati con 3 vittorie ed 1 pareggio. L’ultimo precedente in Croazia tra le due nazionali risale al 16 ottobre del 2012 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali del 2014, in quell’occasione vittoria della Croazia per 2-0.