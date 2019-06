Francia-Norvegia Mondiale Femminile, Gruppo A. Alle ore 21 va in scena la sfida con le due squadre candidate a giocarsi il primo posto del girone, infatti all’ ‘Allianz Rivera’ di Nizza la Francia del c.t Corinne Diacre sfida la Norvegia del c.t Even Pellerud. Le due nazionali sono reduci da due vittorie all’esordio, le transalpini si sono liberate 4-0 della Corea del Sud, gara che si è giocata al ‘Parco dei Principi di Parigi; mentre le norvegesi hanno liquidato a Reims la Nigeria per 3-0. Francia e Norvegia sono in testa a 3 punti e sono le due nazionali che si giocano la leadership del Gruppo A, l’altra gara in programma quest’oggi è Nigeria-Corea del Sud che si giocherà alle ore 15 a Grenoble. Oltre a Francia-Norvegia e Nigeria-Corea del Sud per il Gruppo A, alle ore 18 si gioca Germania-Spagna, gara valida per il Gruppo B. Mondiale Femminile che vede ai nastri di partenza 24 nazionali suddivise in 6 gironi da 4 squadre, passano agli ottavi le primi due di ciascun girone più le quattro migliori terze. Francia-Norvegia sarà diretta dalla sig.ra tedesca Bibiana Steinhaus.

Francia-Norvegia, le probabili formazioni. QUI FRANCIA– Il c.t Diacre schiererà le sue calciatrici con un insolito 4-2-2-2 con Bouhaddi in porta; i terzini saranno Majri e Torrent, le due centrali Mbock e Renard; in mediana spazio ad Henry e Bussaglia; le due trequartiste saranno Cascarino e Le Sommer; la coppia delle attaccanti sarà composta da Thiney e Diani. QUI NORVEGIA- Il c.t Pellerud risponderà con il classico 4-4-2 con Hjelmseth tra i pali; i terzini saranno Wold e Minde, la coppia delle centrali sarà composta da Mjelde e Thorisdottir; nella linea di centrocampo spazio ad Hansen, Risa, Engen e Reiten; mentre le attaccanti saranno Herlovsen e Utland.

Francia (4-2-2-2): Bouhaddi; Majri, Mbock, Renard, Torrent; Henry, Bussaglia; Cascarino, La Sommer; Thiney, Diani. All. Diacre.

Norvegia (4-4-2): Hjelmseth; Wold, Mjelde, Thorisdottir, Minde; Hansen, Risa, Engen, Reiten; Herlovsen, Utland. All. Pellerud.



Francia-Norvegia, come seguire il match in tv e streaming

Francia-Norvegia. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. Il match non sarà trasmesso in chiaro, infatti la Rai per questo Mondiale Femminile trasmetterà solo 15 gare, incluse tutte le partite dell’Italia. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.