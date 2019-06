Con Sarri ormai ufficializzato alla Juventus il Chelsea cerca il sostituto e sembra essere proprio l’ex capitano dei blues in pole per la panchina

Il Chelsea è deciso sul prossimo allenatore. Con l’addio di Sarri il posto vuoto lo potrebbe riempire un ex dei blues, sto parlando di Frank Lampard. L’ex capitano del Chelsea potrebbe tornare a Londra e questa volta da allenatore, proposto già un contratto ma la pista potrebbe essere più complicata del previsto.

LAMPARD-CHELSEA: IL DERBY COUNTRY COME OSTACOLO

Se per l’accordo tra la Juve e Sarri l’unico ostacolo era Abramovic (presidente del Chelsea) che non voleva liberare l’allenatore, tra Lampard e il Chelsea lo è il presidente del Derby Country che punta ancora sull’ex capitano dei blues per la panchina della propria squadra che quest’anno è stata vicinissima alla promozione in Premier (eliminata solo in finale dei Play Off contro l‘Aston Villa). A meno che non ci sia un cambio radicale di pensiero del presidente o Lampard che riesca a liberarsi, il Chelsea sembra essere costretto a fare un offerta per liberare l’allenatore inglese e portarlo a Londra. Tra club e allenatore c’è già l’accordo sul contratto di 3 anni fino al 2022, bisogna solo rifinire il prezzo a causa dei vari bonus, ma c’è l’accordo.

Ora bisogna solo attendere Lampard e il Derby Country se i due non dovessero riuscire a trovare l’accordo il Chelsea deve forzare la mano per portare il suo ex capitano di nuovo in patria.