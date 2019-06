Norvegia-Australia. Archiviata la fase a gironi, che si è conclusa giovedì 20 giugno, quest’oggi partono gli ottavi di finale. Alle ore 21 all’ ‘Allianz Riviera’ di Nizza la Norvegia del c.t Martin Sjogren sfida l’Australia del c.t Ante Milicic. La Norvegia durante la fase a gironi era inserita nel Gruppo A con Francia, Corea del Sud e Nigeria ed ha chiuso il proprio girone al 2° posto con 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta) ed è reduce dal successo per 1-2 sulla Corea del Sud. L’Australia, invece, era inserita nel Gruppo C con Italia, Brasile e Giamaica e ha concluso il proprio girone al 2° posto con 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta) a pari punti con Italia e Brasile ma le ‘matildas’ sono arrivate seconde per una peggiore differenza reti nei confronti delle azzurre e una differenza reti migliore rispetto al Brasile. Il regolamento prevede, in caso di parità nei 90 minuti regolamentari, la disputa di eventuali tempi supplementari da 15′ minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità si andrà ai rigori; in caso di supplementari si potrà utilizzare il 4° cambio. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti la vincente di Germania-Nigeria. Gli altri ottavi in programma sono: Germania-Nigeria; Inghilterra-Camerun; Francia-Brasile: Spagna-Usa; Svezia-Canada; Italia-Cina e Olanda-Giappone.

Norvegia-Australia, le probabili formazioni. QUI NORVEGIA– Il c.t Sjogren schiererà la nazionale scandinava con il classico 4-4-2 con Hjelmseth in porta; nella difesa a 4 spazio a Wold, Mjelde ,Thorisdottir ed Hegland-Minde; a centrocampo giocheranno Leonhardsen-Maanum, Risa, Syrstad Engen e Reiten; gli attaccanti saranno Thorsnes ed Herlovsen. QUI AUSTRALIA– Il c.t Milicic si affiderà ad un più coperto 4-5-1 con Williams tra i pali; Carpenter, Kennedy, Catley e Roestbakken formeranno la linea difensiva; a centrocampo spazio a Gielnik, Logarzo, van Egmond, Gorry e De Vanna; davanti la sola Kerr a guidare l’attacco.



Norvegia (4-4-2): Hjelmseth; Wold, Mjelde ,Thorisdottir, Hegland-Minde; Leonhardsen-Maanum, Risa, Syrstad Engen, Reiten; Thorsnes, Herlovsen. All. Sjogren.

Australia (4-5-1): Williams; Carpenter, Kennedy, Catley, Roestbakken; Gielnik, Logarzo, van Egmond, Gorry, De Vanna; Kerr.

Norvegia-Australia, come seguire il match in tv e streaming

Norvegia-Australia, info diretta tv e streaming. Questo 2° ottavo del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmesso in diretta su Sky sul canale 202, Sky Sport Mondiali. La gara non sarà visibile in chiaro sulla Rai. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.