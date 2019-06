Olanda-Camerun. Mondiale Femminile, gruppo E. Alle ore 15 allo ‘Stade du Hainaut’ di Valenciennes l’Olanda del c.t Sarina Wiegman sfida il Camerun del c.t Alain Djeumfa per la 2.a giornata del Gruppo E, che comprende anche Canada e Nuova Zelanda. Le ‘orange’ alla gara d’esordio hanno battuto di misura (1-0) la Nuova Zelanda, gara che si è giocata a Le Havre; mentre le calciatrici camerunensi hanno perso sempre con il punteggio di 1-0 contro il Canada, gara che si è giocata a Montpellier. La classifica del Gruppo E è guidata dal Canada e dall’ Olanda con 3 punti, mentre chiudono Camerun e Nuova Zelanda a 0 punti. Il programma odierno prevede, oltre a questa gara, anche Canada-Nuova Zelanda sempre per il Gruppo E, in programma alle ore 21. Mondiale Femminile che vede ai nastri di partenza 24 nazionali suddivise in 6 gironi da 4 squadre, passano agli ottavi le primi due di ciascun girone più le quattro migliori terze. Olanda-Camerun sarà diretta dalla sig.ra Casey Reibelt.

Olanda-Camerun, le probabili formazioni. QUI OLANDA- Il c.t Wiegman si affiderà al modulo 4-3-3 con van Veenendaal in porta; linea difensiva formata da van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth e van Es; terzetto di centrocampo formato da Roord, van de Donk e Spitse; tridente offensivo formato da van de Sanden, Miedema e Martens. QUI CAMERUN- Il c.t Djeumfa risponderà con un più coperto 5-4-1 con Ngo Ndom tra i pali; linea a 5 formata da Meffometou Tcheno, Johnson, Manie, Awona e Leuko; a centrocampo agiranno Akaba, Feudjio, Yango, Onguene; mentre l’unica punta sarà Ndoumbouk.



Olanda (4-3-3): van Veenendaal; van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Es; Roord, van de Donk, Spitse; van de Sanden, Miedema, Martens. All. Wiegman.

Camerun (5-4-1): Ngo Ndom; Meffometou Tcheno, Johnson, Manie, Awona, Leuko; Akaba, Feudjio, Yango, Onguene; Ndoumbouk. All. Djeumfa.

Olanda-Camerun, come seguire il match in tv e streaming

Olanda-Camerun, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. La gara non sarà visibile in chiaro sulla Rai, infatti la Tv di Stato per questa manifestazione trasmette solo le gare dell’Italia e quelle relative al suo girone. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.