Olanda-Giappone. Al ‘Roazhon Park’ di Rennes l’Olanda del c.t Sarina Wiegman sfida il Giappone del c.t Asako Takakura per l’ultimo ottavo di finale di questo Mondiale Femminile. L’Olanda era inserita nel Gruppo E con Canada, Camerun e Nuova Zelanda ed ha concluso il proprio girone a punteggio pieno con 9 punti vincendo tutte e tre le gare del Gruppo E. Il Giappone, invece, era inserito nel Gruppo D con Inghilterra, Argentina e Scozia e ha chiuso il proprio girone con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta) classificandosi al 2° posto. Il regolamento prevede, in caso di parità nei 90 minuti regolamentari, la disputa di eventuali tempi supplementari da 15′ minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità si andrà ai rigori; in caso di supplementari si potrà utilizzare il 4° cambio. La vincente di questo ottavo di finale affronterà la vincente di Italia-Cina, in programma quest’oggi alle ore 18. Sono già qualificate ai quarti Norvegia, Inghilterra, Francia, Usa, Germania e Svezia. Olanda-Giappone sarà diretta dalla sig.ra Melissa Borjas dell’Honduras.

Olanda-Giappone, le probabili formazioni. QUI OLANDA- Il c.t Wiegman si affiderà al consueto 4-3-3 con van Veenendaal tra i pali; i terzini saranno van Lunteren e van Dongen, al centro della difesa spazio a Dekker e Bloodworth; nel trio di centrocampo giocheranno Spitse, van de Donk e Groenen; nel tridente offensivo spazio a van de Sanden, Miedema e Martens. QUI GIAPPONE– Il c.t Takakura risponderà con il classico 4-4-2 con Yamashita in porta; Shimizu, Kumagai, Ichise e Sameshima formeranno il pacchetto arretrato; a centrocampo spazio a Kobayashi, Nakajima, Sugita ed Endo; gli attaccanti saranno Yokoyama e Iwabuchi.

Olanda (4-3-3): van Veenendaal; van Lunteren, Dekker, Bloodworth, van Dongen; Spitse, van de Donk, Groenen; van de Sanden, Miedema, Martens. All. Wiegman.

Giappone (4-4-2): Yamashita; Shimizu, Kumagai, Ichise, Sameshima; Kobayashi, Nakajima, Sugita, Endo; Yokoyama, Iwabuchi. All. Takakura.

Olanda-Giappone, come seguire il match in tv e streaming

Olanda-Giappone, info diretta tv e streaming. Quest’ultimo ottavo del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmesso in diretta su Sky sul canale 202, Sky Sport Mondiali. Questo match sarà trasmesso anche su RaiSport HD (canale 57 del televisiore). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo, il servizio in streaming Now Tv, oppure attraverso il servizio gratuito RaiPlay.