Cile-Perù. Copa America, chi sarà la seconda finalista del torneo continentale più prestigioso del Sudamerica. Nella notte tra il 3 ed il 4 luglio, alle ore 2.30 (ora italiana), all’ ‘Arena do Gremio’ di Porto Alegre il Cile del c.t Reinaldo Rueda affronta il Perù del c.t Ricardo Gareca per la 2.a semifinale della 46esima edizione della Copa America, match che sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Il Cile arriva a questa semifinale dopo aver eliminato ai rigori nei quarti di finale la Colombia per 4 a 5, decisivo l’errore di Tesillo per i ‘cafeteros’, mentre nella fase a gironi il Cile è arrivato secondo con 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta). La ‘Blanquirroja’ ai quarti di finale ha eliminato l’Uruguay sempre ai rigori vincendo per 5-4 con l’errore decisivo per la ‘Celeste’ di Suarez, mentre durante la fase a gironi il Perù è arrivato terzo nel Gruppo A con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e qualificandosi ai quarti di finale come una delle due migliori terze. A differenza dei quarti di finale, nelle semifinali in caso di parità si passerà prima dai tempi supplementari ed eventualmente si proseguirà con i calci di rigore. Cile-Perù sarà diretta dall’arbitro colombiano Wilmar Roldan.

Cile-Perù, le probabili formazioni. QUI CILE- Il c.t Rueda schiererà i suoi con il 4-3-3 con Arias in porta; linea difensiva composta da Isla, Medel, Maripan e Beausejour; a centrocampo spazio a Aranguiz, Pulgar e Vidal; nel tridente offensivo ci saranno Fuenzalida, Vargas e Sanchez. QUI PERU’- Il c.t Gareca risponderà con il 4-2-3-1 con Gallese tra i pali; Advincula, Zambrano, Abram e Trauco in difesa; il duo Yotun-Tapia formeranno la diga di centrocampo; alle spalle dell’unica punta Guerrero agiranno Carrillo, Cueva e Flores.

Cile (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, Vargas, Sanchez. All. Rueda.

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Yotun, Tapia; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero. All. Gareca.

Cile-Perù, come seguire il match in tv e streaming

Cile-Perù, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo quarto di finale della Copa America scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4.

Cile-Perù, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale all’Amichevole Internazionale del 13 ottobre del 2018, gara terminata con la larga vittoria peruviana per 3 a 0. Il 14 ottobre del 2015 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, il Cile si è imposto 3-4 in terra peruviana. L’ultimo pareggio risale al 28 aprile del 2004 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali di Germania 2006, gara terminata 1-1.