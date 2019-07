Costa d’Avorio-Algeria. Coppa d’Africa, si chiudono oggi i quarti di finale del torneo continentale. Alle ore 18 al ‘Suez Stadium’ la Costa d’Avorio del c.t ivoriano Ibrahim Kamara affronta l’ Algeria del c.t Djamel Belmadi, incontro valido per il 3° quarto di finale della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Oltre questo match, quest’oggi si gioca anche Madagascar-Tunisia in programma alle ore 21, match che chiuderà il programma di questi quarti di finale, sono già in semifinale il Senegal che ha eliminato il Benin e la Nigeria che ha estromesso dal torneo il Sudafrica. Gli ‘Elefanti’ giungono a questo quarto di finale dopo aver eliminato nel turno precedente il Mali vincendo per 1-0; mentre le ‘Volpi del deserto’ hanno eliminato agli ottavi di finale la Guinea vincendo con un netto 3-0. La vincente di questo quarto di finale affronterà domenica 14 luglio alle ore 21 la Nigeria.

Costa d’Avorio-Algeria, le probabili formazioni. QUI COSTA D’AVORIO- Il c.t Kamara si affiderà al modulo 4-3-3 con Gbohouo a difesa della propria porta; Bagayoko, Traoré, Kanon e Coulibaly formeranno il pacchetto difensivo; a centrocampo ci saranno Kessié, Dié e Gbamin; il tridente sarà formato da Pepe, Kodjia e Zaha. QUI ALGERIA- Il c.t Belmadi risponderà con il 4-1-4-1 con M’bolhi tra i pali; Atal, Mandi, Benlamri e Bensebaini in difesa; Guédioura sarà lo schermo davanti alla difesa; sugli esterni agiranno Mahrez e Belaili, mentre in mezzo al campo spazio a Feghouli e Bennacer; l’unica punta sarà Bounedjah.

Costa d’Avorio (4-3-3): Gbohouo; Bagayoko, Traoré, Kanon, Coulibaly; Kessié, Dié, Gbamin; Pepe, Kodjia, Zaha. All. Kamara.

Algeria (4-1-4-1): M’bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guédioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah. All. Belmadi.



Costa d’Avorio-Algeria, come seguire il match in tv e streaming

Costa d'Avorio-Algeria, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d'inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn.

Costa d’Avorio-Algeria, i precedenti. Negli ultimi anni (9 per l’esattezza) le due nazionali si sono affrontate per ben 3 volte. Nel 2015 nei quarti di finale della Coppa d’Africa la Costa d’Avorio s’impose per 3-1; nel 2013 le due squadre si affrontarono ancora in Coppa d’Africa ma durante la fase a gironi, match terminato 2-2 ed infine nel 2010 ancora ai quarti di finale della Coppa d’Africa successo 2-3 per l’Algeria dopo i tempi supplementari.