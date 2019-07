Il Wolverhampton porta a casa il Premier League Asia Trophy, battuto il City ai calci di rigore

Il Wolverhampton trionfa ai calci di rigore sul Manchester City e si porta a casa il Premier League Asia Trophy. Il match si era concluso sullo 0-0 ma la squadra di Guardiola ha mancato occasioni clamorose. Nel primo tempo, Sterling sbaglia un calcio di rigore tirandolo alle stelle. Poi il portiere Rui Patricio inizia il suo show: compie due miracoli su Laporte nel primo tempo e su David Silva nella ripresa. Neutralizza ben tre calci di rigore ai campioni d’Inghilterra nonostante un infortunio al volto nel primo tempo, dopo uno scontro con Sterling. Vittoria di prestigio per i Wolves.

Domani alle 13:30 andrà in scena la finale di Premier League Asia Trophy. L’atto finale del trofeo estivo che si gioca in Cina, vedrà di fronte il Manchester City di Pep Guardiola contro il Wolverhampton allenato da Nuno Espirito Santo. I campioni d’Inghilterra hanno liquidato senza troppi problemi il West Ham di Pellegrini, in semifinale. Grandi prestazioni per Sterling, De Bruyne e David Silva contro gli hammers. Il match ha dimostrato la netta superiorità dei Citizens in Premier League, mostrando un Raheem Sterling sempre più maturo e freddo sotto porta. Anche il Wolverhampton ha avuto vita facile in semifinale contro il Newcastle. I Wolves si sono imposti con un sonoro 4-0. Il tutto lascia pensare che la finale sarà una partita ricca di spettacolo, condita da azioni spettacolari e tanti gol. Appuntamento quindi da non perdere, aspettando la Premier League 2019/20, al via il prossimo 9 agosto. Il City dovrà difendere il titolo ancora una volta, ma il Liverpool di Klopp vuole la Premier. A Anfield manca da troppo tempo.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON, DIRETTA TV E STREAMING DELLA FINALE DI PREMIER LEAGUE ASIA TROPHY

Manchester City-Wolverhampton, diretta tv e streaming del match. La diretta tv della partita sarà visibile su Sky, che detiene i diritti del Premier League Asia Trophy. I canali Sky dove il match sarà disponibile sono Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Se si vuole vedere la partita in streaming, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go con la quale è possibile vedere il match da smartphone, tablet e computer.