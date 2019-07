Napoli-Liverpool: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 28 luglio

Il Napoli di Ancelotti vuole lasciarsi alle spalle l’amichevole contro la Cremonese – terminata 3-3 – e pensare al prossimo difficile, quanto affasciante incontro: quello con il Liverpool. I partenopei affronteranno i campioni d’Europa, sabato 28 luglio alle ore 18, presso il Murrayfield Stadium di Edimburgo. Un incontro importante e che tutti gli appassionati di calcio vorranno vedere, magari ripensando alle due sfide giocate dal Napoli contro i Reds in Champions League. I campani riuscirono a battere di misura al San Paolo, la squadra che poi si sarebbe laureata Campione d’Europa qualche mese più tardi. Il gol fu siglato da Insigne. Nella sfida decisiva a Anfield, gli inglesi ebbero la meglio grazie a Momo Salah, ma negli occhi dei napoletani è rimasto ancora quel gol mancato da Milik, così come la mancata espulsione di Van Dijk per un intervento su Mertens. Giudicato da espulsione da molti esperti calcistici. Le due squadre si affrontarono in amichevole pre campionato pure lo scorso anno all’Aviva Stadium di Dublino: gli uomini di Klopp trionfarono con un sonoro 5-0. Calcio d’inizio sabato, ore 18.

Napoli-Liverpool, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Napoli-Liverpool, diretta tv e streaming. Il match amichevole tra Liverpool e Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per chi volesse vedere la partita in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Semplicissima da scaricare, Sky Go vi permetterà di non perdere nemmeno un minuto della sfida.