Real Madrid-Tottenham. All’ Allianz Arena di Monaco di Baviera, calcio d’inizio alle ore 18, il Real Madrid di Zinedine Zidane affronta il Tottenham di Mauricio Pochettino per la prima semifinale della 6.a edizione dell’ Audi Cup, a cui partecipano anche i padroni di casa del Bayern Monaco e i turchi del Fenerbahce, che si affronteranno alle ore 20.30 sempre a Monaco di Baviera. L’Audi Cup è un torneo amichevole organizzato dal Bayern Monaco e che è giunto alla 6.a edizione in questo 2019, le altre edizioni si sono tenute nel 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017. I bavaresi hanno preso parte a tutte le edizioni, mentre la 2.a squadra con più partecipazioni è il Milan (4), mentre il Tottenham è alla 2.a partecipazione, tutte le altre squadre contano una sola partecipazione. Il club bavarese in questo torneo amichevole detiene 3 edizioni, mentre una vittoria per parte per Barcellona (2011) e Atletico Madrid (2017). Il regolamento del torneo prevede due semifinali (martedì 30 luglio) e le due finali (mercoledì 31 luglio), in finale accederanno le due vincitrici delle semifinali e in caso di parità nei 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

Real Madrid-Tottenham, le ultime sulle due squadre. Sia il Real Madrid che il Bayern Monaco hanno preso parte all’International Champions Cup 2019, competizione estiva trasmessa da Sportitalia. Il cammino delle ‘merengues’ non è stato particolarmente esaltante, infatti i madrileni hanno raccimolato appena 2 punti in tre partite, arrivati grazie alla vittoria ai rigori contro l’Arsenal; mentre contro il Bayern è arrivata la sconfitta per 3-1 e nel derby contro l’Atletico Madrid gli uomini di Zidane sono stati umiliati dai ‘colchoneros’ perdendo per 7-3. Invece, gli ‘spurs’ hanno disputato finora solo 2 gare (il 4 agosto sfiderà l’Inter) nell’ Icc 2019 ottenendo solo 3 punti, frutto della vittoria contro la Juventus 3-2 e della sconfitta 1-2 contro il Manchester United. Il mercato delle ‘merengues’ ha visto gli arrivi di Eden Hazard e Luka Jovic, Eder Militao e Mendy tra i tanti, mentre sul fronte cessioni è in partenza Gareth Bale, si parla dello Jiangsu Suning per lui. Per quanto riguarda gli ‘spurs’, sono arrivati Ndombelè, Jack Clarke (poi girato in prestito al Leeds) e il giovane N’Koudou; è stato ceduto Trippier all’ Atletico Madrid, mentre Llorente e Vorm si sono svincolati.

Real Madrid-Tottenham, come seguire il match in tv e streaming

Real Madrid-Tottenham, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Infatti l’emittente televisiva diretta da Michele Criscitiello, dopo essersi assicurata i diritti per trasmettere in chiaro l’Icc 2019, si è assicurata la messa in onda dell’ Audi Cup 2019. Per guardare questo match basta collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.