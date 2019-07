Senegal-Benin. Coppa d’Africa, partono quest’oggi i quarti di finale della competizione che si sta svolgendo in Egitto. Alle ore 18 al ’30 June’ del Cario il Senegal del c.t francese Aliou Cisse affronta il Benin del c.t Michel Dussuyer, per il 1° quarto di finale della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Gli altri tre quarti in programma sono: Nigeria-Sudafrica (oggi alle ore 21); Costa d’Avorio-Algeria (domani alle ore 18) e Madagascar-Tunisia (domani alle ore 21). I ‘Leoni della Taranga’ sono tra le nazionali favorite alla vittoria finale a maggior ragione dopo le sorprese negli ottavi con le eliminazioni di Marocco, Egitto e Ghana, nazionale senegalese che agli ottavi ha eliminato l’Uganda vincendo per 1-0. ‘Les Ecureuils’ sono la vera rivelazione di questa Coppa d’Africa e vogliono continuare a stupire, il Benin negli ottavi di finale ha battuto una delle favorite del torneo, il Marocco, dopo i calci di rigore. La vincente di questo quarto di finale si andrà a scontrare con la vincente di Madagascar-Tunisia nella semifinale del 14 luglio con inizio alle ore 18.

Senegal-Benin, le probabili formazioni. QUI SENEGAL- Il c.t Cisse si affiderà al suo 4-2-3-1 con Gomis a difesa della porta; Gassama e Sabaly sulle corsie esterne, coppia centrale formata da Kouyatè e da Koulibaly; in mezzo al campo le chiavi del centrocampo saranno custodite da Ndiaye e Gueye; alle spalle dell’unica punta Niang agiranno Sarr, Saivet e Manè. QUI BENIN- Il c.t Dussuyer risponderà con un più coperto 5-4-1 con Allagbé tra i pali; Seïbou, Salomon, Adilehou, Verdon ed Imorou formeranno la folta linea difensiva; a centrocampo agiranno Soukou, Adéoti, Sessègnon e Poté; l’unica punta sarà Mounié.

Senegal. (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly; Ndiaye, Gueye; Sarr, Saivet, Mané; Niang. All. Cisse.

Benin (5-4-1): Allagbé; Seïbou, Salomon, Adilehou, Verdon, Imorou; Soukou, Adéoti, Sessègnon, Poté; Mounié. All. Dussuyer.

Senegal-Benin, come seguire il match in tv e streaming

Senegal-Benin, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo quarto di finale della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Senegal-Benin, i precedenti. Le due nazionali si sono già affrontate nel 2017 per la ‘Wafu Cup of Nations’, gara vinta nettamente dai ‘Leoni della Taranga’ con un perentorio 4-0, nel 2008 in Amichevole vittoria del Senegal per 1-2, l’unico pareggio risale alle Qualificazioni Mondiali del 9 aprile del 2000, match terminato 1-1.