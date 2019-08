ATALANTA-MONZA: L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando al meglio sulla nuova stagione calcistica 2019-2020, annata dove sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia (competizione nella quale è arrivata fino in finale a Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi), ma soprattutto la UEFA Champions League (affrontata per la prima volta in 112 anni di storia). La prima giornata di campionato si giocherà a Ferrara contro la Spal di Leonardo Semplici: team autore di una notevole stagione grazie alle prodezze e ai goal di Andrea Petagna (16 reti). Il ritiro è stato completato al meglio, dove sono state messe in evidenza le caratteristiche degli orobici: sia per quanto riguarda le potenziali offensive che le difficoltà in quelle difensive (in Inghilterra ci sono state tantissime lacune). Il mister di Grugliasco ha sottolineato in maniera esplicita che mancano determinate pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista: più precisamente servono un vice Ilicic (si parte da Sabaly fino ad arrivare all’ex ala del Bologna Simone Verdi), un esterno (l’ex pupillo del “Gasp” Diego Laxalt su tutti) e un centrocampista (nelle ultime ore si è parlato anche di Bertolacci). Stasera l’Atalanta affronterà il Monza al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia ed ecco le formazioni ufficiali.





ATALANTA-MONZA FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Palomino, Toloi, Masiello; De Roon, Freuler, Hateboer, Gosens, Malinovskyi, Ilicic, Zapata.

Monza (4-3-1-2): Lamanna, Negro, Lepore, Marconi, Anastasio; Fossati, Galli, Lora; D’Errico, Brighenti, Marchi.