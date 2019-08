Barcellona-Betis streaming Dazn, orario e dove vedere la gara, oggi ore 21

Posticipo della seconda giornata per ció che riguarda la Liga. Oggi alle 21:00, si affrontano al Camp Nou, le formazioni di Barcellona e Betis Siviglia.

Barcellona-Betis, presentazione del match:

La squadra di Valverde è uscita malconcia dall’ esordio in campionato, avendo rimediato una brutta sconfitta contro l’ Atletico Bilbao. Ancora orfana di Messi, la compagine catalana è chiamata ad un pronto riscatto, visto che le due squadre di Madrid (l’ Atletico in particolare) sembrano più che mai intenzionate a concorrere per il titolo.

Sul fronte opposto, il Betis, deve anch’ esso dimostrare di poter fare qualcosa in piú. La squadra guidata dal tecnico Rubi, ha rimediato anch’ essa una sconfitta all’ esordio contro il Real Valladolid ma, a differenza del Barcellona, potrá fare affidamento sui propri uomini migliori sulla trequarti. Tra questi, il nuovo acquisto Fekir, strappato in estate alla concorrenza del Napoli, e giunto da Lione per provare a far compiere alla squadra un buon salto di qualitá.

Barcellona-Betis streaming Dazn, orario e dove vedere il match in diretta:



Il posticipo della seconda giornata della Liga tra Barcellona e Betis, conoscerà il proprio calcio d' inizio alle ore 21:00. La partita sará trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma che consente, a tutti gli abbonati, di vedere in streaming e on demand alcune delle gare dei principali campionati europei, nonchè tre match di Serie A e tutta la Serie B in diretta.

Disponibile su diversi device (Pc, Smartphone, tablet e Smart Tv), Dazn è reso accessibile mediante abbonamento di 9,99 € mensili.