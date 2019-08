Getafe-Atalanta: dove vedere l’amichevole estiva in tv e streaming, sabato 10 agosto

Sabato 10 agosto alle ore 21 al Coliseum Alfonso Pérez Getafe-Atalanta si sfideranno in amichevole estiva prima dell’inizio dei rispettivi campionati.

Getafe-Atalanta, presentazione del match

Gli uomini di Gian Piero Gasperini, impegnati ora nel ritiro di Zingonia, vengono dal trittico di gare giocate nel Regno Unito dove hanno vinto 4-1 contro il Norwich City e poi perduto contro Swansea e Leicester con il medesimo risultato (2-1). Questo sarà l’ultimo test in vista della prima giornata di Serie A dove i nerazzurri saranno impegnati a Ferrara contro lo Spal, trasferta che nella scorsa stagione andò male con la sconfitta per 2-0 con doppietta dell’ex Andrea Petagna. Il mercato della Dea ancora non è terminato visto che deve arrivare ancora il sostituto di Gianluca Mancini venduto lo scorso mese alla Roma e un vice Ilicic, visto che lo sloveno nell’ultimo torneo ha avuto parecchi problemi fisici e con la Champions League che da disputare, un ricambio per l’attaccante è obbligatorio.

Per quanto riguarda la situazione infortuni, brutte notizie per il tecnico nerazzurro visto che il difensore belga Timothy Castagne dovrà stare fermo circa un mese per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro e venerdì 9 sarà operato a Pavia.

Sarà un match dal sapore europeo per i bergamaschi visto che l’avversario di sabato, il Getafe, nella scorsa Liga è riuscita ad ottenere un incredibile quinto posto con conseguente qualificazione all‘Europa League dopo otto anni di assenza; un risultato impensabile ad inizio stagione considerando che la squadra del confermato tecnico Josè Bordalas ha sfiorato addirittura il quarto posto (alla fine solo -2 dal Valencia) che avrebbe voluto dire Champions League.

Il mattatore del grande campionato è stato l’attaccante e capitano classe ’82 Jorge Molina che nonostante le trentasette primavere sulle spalle è riuscito a realizzare 14 gol.

In porta c’è una vecchia conoscenza del campionato cadetto italiano, ovvero l’argentino Leandro Chichizola, mentre in difesa è presente il nazionale portoghese Vitorino Antunes; in attacco occhio anche a Jaime Mata che lo scorso marzo è stato convocato per la prima volta con la Spagna a coronamento di una grande stagione che lo ha visto realizzare 14 reti. Anche la difesa è stata determinante per il raggiungimento del quinto posto con i soli 35 gol incassati in 38 match, meglio solamente l’Atletico Madrid con 29 e saranno proprio i Colchoneros la prima avversaria del Getafe nella giornata inaugurale della Liga, nel match che si disputerà domenica 18 agosto alle ore 21 al Wanda Metropolitano.

Getafe-Atalanta, diretta tv e streaming

Il match amichevole Getafe-Atalanta (sabato 10 ore 21) al momento non è in programmazione su nessun canale, dunque chi vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.