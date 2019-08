Lecce-Salernitana. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce i salentini di Fabio Liverani ospitano la Salernitana di Gian Piero Ventura, il match è valido per il terzo turno di Coppa Italia. I salentini fanno il loro esordio nella competizione, mentre i granata hanno esordito nel secondo turno della competizione eliminando il Catanzaro con una bella vittoria 3-1. Il Lecce ha svolto un ottimo precampionato vincendo contro il Gherdeina 8-0, i dilettanti del St Georgen 6-0, la Virtus Bolzano 6-0 e per ultima la vittoria contro il Frosinone 4-1. I granata hanno svolto un’ottima preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B: hanno sconfitto 4-1 la Sambenedettese; hanno pareggiato 1-1 contro il Picerno; i granata hanno partecipato al ‘Triangolare del Centenario’ affrontando Bari e Reggina, contro i ‘galletti’ la Salernitana ha perso 1-0, mentre contro i calabresi è giunta la sconfitta ai calci di rigore dopo il pareggio nei 45′ minuti per 1-1. I pugliesi dopo questo match di Coppa Italia faranno il loro esordio in Serie A lunedì 26 agosto alle ore 20.45 nel ‘monday night’ a ‘San Siro contro l’Inter; la Salernitana esordirà in Serie B sabato 24 agosto alle ore 18 contro il Pescara, il match si giocherà all’ Arechi di Salerno. La vincente di Lecce-Salernitana affronterà nel quarto turno di Coppa Italia la vincente di Spal-Feralpisalò. Lecce-Salernitana sarà arbitra da Eugenio Abbattista di Molfetta coaudiuvato da Rocca e Vecchi, il quarto uomo sarà il signor Di Martino.

Lecce-Salernitana, le probabili formazioni. QUI LECCE- Il mister dei salentini Liverani opterà per il 4-3-1-2 con Gabriel in porta; i terzini saranno Benzar e Calderoni, Lucioni e Rossettini saranno i centrali; i tre di centrocampo saranno Majer, Tachtsidis e Tabanelli; Lo Faso occuperà il ruolo di trequartista; gli attaccanti saranno La Mantia e Lapadula. QUI SALERNITANA- Il mister dei granata Ventura risponderà con il 3-5-2 con Micai in porta; Karo, Billong e Jaroszyński saranno i tre difensori; a centrocampo spazio a Kiyine, Di Tacchio, Firenze, Maistro e Lombardi; in attacco giocheranno Giannetti e Jallow.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Lo Faso; La Mantia, Lapadula. All. Liverani

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszyński; Kiyine, Di Tacchio, Firenze, Maistro, Lombardi; Giannetti, Jallow. All. Ventura

Lecce-Salernitana, come seguire il match in tv e streaming

Lecce-Salernitana, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa da nessuna televisione, anche se Rai Sport detiene i diritti televisivi della manifestazione. Infatti per questo turno a differenza dei due turni precedenti, Rai Sport trasmetterà Fiorentina-Monza e Crotone-Sampdoria. Per chi volesse ricevere aggiornamenti in tempo reale sul match, è consigliabile consultare i profili Social delle due squadre.