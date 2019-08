Liverpool-Manchester City: diretta tv e streaming, dove vedere il Community Shield 4 agosto

Ci siamo. Liverpool e Manchester City si contenderanno il primo trofeo stagionale in Inghilterra in questa stagione 2019/20: il Community Shield. Reduci da stagioni memorabili, le due compagini inglesi si affronteranno in una sfida epica e Wembley. Si registra già il tutto esaurito per la sfida tra i campioni d’Inghilterra allenati da Pep Guardiola, e i campioni d’Europa guidati da Jurgen Klopp. Due sogni contrapposti appartenenti a ciascuna a delle due squadre: i Reds sognano la Premier League oramai da 30 anni mentre il City è ossessionato dalla Champions. Coppa mai raggiunta nonostante gli ingenti sforzi economici della proprietà dei Citizens in questi ultimi anni.

Anche lo stato di forma delle due squadre pare essere contrapposto: da una parte troviamo un Manchester City in grande spolvero, nonostante le assenze in questo pre season di calciatori come Aguero e Gabriel Jesus. Dall’altra troviamo un Liverpool sottotono e ancora alla ricerca della condizione migliore. La vittoria di ieri contro il Lione e i rientri dei vari Firmino, Mane, Alisson e Salah potrebbero risultare determinanti per la conquista del trofeo. Ma sono da valutare le condizioni dei quattro calciatori, reduci da Coppa America e Coppa d’Africa. Calcio d’inizio alle ore 16, domenica 4 agosto.

Liverpool-Manchester City, Community Shield, diretta tv e streaming della finale 4 agosto

La finale di Community Shield tra Liverpool e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv alle ore 16 su DAZN che ha l’esclusiva per questo evento. La piattaforma DAZN mette a disposizione degli abbonati anche l’applicazione DAZN Diretta Calcio e Sport, dove sarà possibile vedere la finale di Community Shield Liverpool-Manchester City, direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer. Buona visione!