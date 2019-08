Marchisio, ci prova il Brescia? Già avviati i primi contatti con l’ entourage

Un Brescia “regale”. Dopo il quasi acquisto di Mario Balotelli, sempre più vicino a tornare nella città natale, dopo aver visto sfumare il passaggio al Flamengo, le rondinelle avrebbero preso informazioni anche su Marchisio, ex centrocampista della Juventus, svincolatosi dallo Zenit dopo appena una stagione. Il principino, come era stato battezzato dalla tifoseria bianconera, vorrebbe tornare in Italia, dopo un’ esperienza all’ estero che non pare abbia soddisfatto le sue aspettative. Appena 15 le presenze, con soli due gol all’ attivo: troppo poco per tratte un bilancio positivo dall’ esperienza avuta in Russia.

Cellino, che ha riposto grande fiducia in Corini, vorrebbe provare a regalargli qualità ed esperienza per aiutare la squadra a salvarsi, magari, in piena tranquillità. Dopo aver approcciato seriamente Mario Balotelli, e aver blindato il “gioiellino” Sandro Tonali, il Brescia vorrebbe provare a calare un grande colpo, e con Marchisio permetterebbe a Corini di schierare un centrocampo da sogno per una piccola che abbia come obiettivo la salvezza. Tonali-Marchisio-Dessena, con Bisoli prima alternativa, rappresenta un reparto centrale di tutto rispetto. il giusto misto tra gioventù, classe ed esperienza che, affidato alle mani di Corini, potrebbe fruttare gioco e punti.

Per ora si tratta di una suggestione, ma pare che le parti abbiano giù iniziato a parlarne. Marchisio ha voglia d’ Italia, soprattutto per riavvicinarsi alla famiglia, ed il Brescia è pronto ad accontentarlo