I campioni d’Italia della Juventus iniziano la nuova stagione di Serie A 2019/20 partendo da Parma. La squadra di Maurizio Sarri – che sarà assente in panchina per polmonite – vuole stupire già dal match d’esordio dopo un pre-campionato tra alti e bassi. I calciatori bianconeri devono ancora entrare negli schemi tattici del tecnico toscano così come nel suo stile di gioco, profondamente diverso da quello di Allegri. Grande attesa per il nuovo acquisto De Ligt. Il giovane centrale olandese è stato fortemente voluto dalla dirigenza bianconera, la quale è arrivata a sborsare 75 milioni di euro all’Ajax pur di prelevarlo. Ovviamente è sotto la lente d’ingrandimento anche Paulo Dybala. L’argentino ha dimostrato di voler rimanere in bianconero date le ottime prestazioni in pre-campionato, ma è da vedere se potrà coesister con Cristiano Ronaldo. Esperimento non riuscito nella gestione Allegri. Il Parma è un avversario da non sottovalutare: lo stato di forma di Gervinho è straripante e l’ivoriano è sempre stato un cliente scomodo per la Juventus. Calcio d’inizio sabato 24 agosto, ore 18.

Parma-Juventus, diretta tv e streaming, dove vedere anticipo Serie A 24 agosto, ore 18

L’anticipo della 1a giornata della Serie A 2019/20, Parma-Juventus, in programma sabato 24 agosto ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport e Sky Calcio. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Scaricabile nel proprio dispositivo in pochi minuti. Buona visione!