Real Madrid-Real Valladolid, Streaming Dazn e orario della Liga Santander, domani, 24 agosto

Scatta la seconda giornata della Liga Santander, che si apre con il match tra Real Madrid e Real Valladolid.



Il match, che verrà trasmesso in diretta su Dazn, si preannuncia molto interessante, mettendo di fronte due compagini vittoriose all’ esordio.

Real Madrid-Real Valladolid, presentazione del match:

I ragazzi di Zidane sono reduci da una grande vittoria per 3-1 sul Celta Vigo all’ esordio e, dopo aver già distanziato di tre punti gli eterni rivali del Barcellona, puntano ad incrementare il filotto di vittorie, per consolidare il proprio piazzamento in classifica.

Il tecnico francese dovrà fare a meno di Modric, espulso durante la gara d’ esordio, e che dovrà dunque scontare almeno un turno di squalifica.

Il Real puó contare comunque sul suo faro di punta Karim Benzema, in goal all’ esordio, e sempre piú pronto a prendersi la leadership della squadra.

Il Valladolid ha iniziato bene il proprio campionato, con una vittoria per 2-1 sul Betis. Al Santiago Bernabeu, Sergio Gonzalez punta sul talento di alcuni suoi uomini, come el diez, Oscar Plano, per tentare il risultato a sorpresa.

Real Madrid-Real Valladolid, Streaming Dazn e orario del match:



La gara tra Real e Valladolid è prevista per domani alle ore 19:00, nella cornice del Santiago Bernabeu.

La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart), la piattaforma che consente di vedere, previa pagamento di un abbonamento mensile da 10,99 €, I match dei campionati europei piú importanti, nonchè tutta la Serie B in diretta, e tre partite a settimana del campionato di Serie A.

La piattaforma è accessibile da diversi device (PC, Smart TV, tablet e smartphone), e per iniziare a fruirne, basta sottoscrivere l’ abbonamento di cui sopra.