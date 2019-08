Reggina-Vicenza. Allo stadio ‘Granillo’ di Reggio Calabria la Reggina del neo tecnico amaranto Mimmo Toscano ospita il Vicenza guidato in panchina dall’ ex tecnico del Chievo Verona Mimmo Di Carlo, il match è valido per il Primo Turno di Coppa Italia, il calcio d’inizio è fissato alle 20.30. Il primo turno vedrà scendere in campo ben 36 squadre: 27 di Serie C e 9 di Serie D. Al Secondo Turno, oltre le squadre che si qualifcheranno al Primo Turno, entreranno in gioco anche tutte le 20 squadre del campionato di Serie B. La Reggina è reduce dal Triangolare del Centenario disputato con Bari e Salernitana, i calabresi hanno perso ai calci di rigore contro il Bari 4-2 mentre contro la Salernitana vittoria per la formazione di Mimmo Toscano sempre ai calci di rigore con il medesimo punteggio di 4-2. I veneti, invece, sono reduci dalla vittoria per 4-0 contro l’Union Feltre, compagnine che milita nel campionato di Serie D e dal netto 5-0 ai danni del Caldogno. La vincente di questa sfida affronterà al Secondo Turno l’Empoli domenica 11 agosto. La Reggina farà il suo esordio nel campionato di Serie C, girone C, sabato 24 o domenica 25 agosto sul campo della Virtus Francavilla; mentre il Monza esordirà nel campionato di Serie C, girone A, tra il 24 ed il 25 agosto sul campo della Pro Patria. Reggina-Vicenza sarà arbitrata dal signor Eduart Pashuku di Albano Laziale coadiuvato dai signori Fontemurato e Vettorel. Il quarto uomo sarà il signor Maranesi di Ciampino.

Reggina-Vicenza, le probabili formazioni. QUI REGGINA-Il c.t amaranto Toscano si affiderà al modulo 3-5-2 con Guarna in porta; i tre di difesa saranno Loiacono, Bertoncini e Rossi; a centrocampo spazio a Kirwan, Sounas, De Rose, Bianchi e Bresciani; la coppia d’attacco sarà formata da Bellomo e Reginaldo. QUI VICENZA- Di Carlo dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2 con Albertazzi tra i pali; i terzini saranno Cappelletti e Liviero, al centro della difesa spazio a Padella e Bizzotto; nel trio di centrocampo giocheranno Zonta, Scoppa ed Emmanuello; alle spalle delle due punte Guerra e Marotta agirà Giacomelli nel ruolo di trequartista.



Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Sounas, De Rose, Bianchi, Bresciani; Bellomo, Reginaldo. All. Toscano.

Vicenza (4-3-1-2): Albertazzi; Cappelletti, Padella, Bizzotto, Liviero; Zonta, Scoppa, Emmanuello; Giacomelli; Guerra, Marotta. All. Di Carlo.

Reggina-Vicenza, come seguire il match in tv e streaming

Reggina-Vicenza, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.30, non dovrebbe essere trasmessa da nessuna televisione, anche se RaiSport detiene i diritti televisivi della manifestazione. Per chi volesse seguire la gara in streaming, è consigliabile consultare i profili Social delle due squadre.