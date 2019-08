Shakhtyor Soligorsk-Torino. Allo stadio ‘Dinamo’ di Minsk, calcio d’inizio alle ore 19, lo Shakhtyor Soligorsk di Sergei Tashuyev ospita il Torino di Walter Mazzarri per il ritorno del 3° Turno preliminare della Uefa Europa League, la vincente di questo match affronterà nei Playoff (andata giovedì 22 agosto, ritorno giovedì 29 agosto) la vincente della sfida tra Wolverhampton e Pyunik (questa sera alle ore 21) con gli inglesi con un vantaggio di 4-0. Il Torino arriva a questa trasferta in Bielorussia con la mente leggera e con la prospettiva di rifiatare ma non troppo, infatti i granata nel match d’andata hanno vinto per 5-0 e in questo match qualche pedina importante dello scacchiere tattico del tecnico livornese Mazzarri potrebbe trovare posto in panchina. In Bielorussia il campionato ha da poco superato il giro di boa e lo Shakhtyor Soligorsk occupa la 3.a posizione con 34 punti all’ attivo (11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte) e con la vetta distante di 8 lunghezze, infatti in testa c’è il Brest con 42 punti, segue al secondo posto il Bate Borisov con 40 punti, Shakhtyor Soligorsk reduce dal rotondo 6-0 contro il Neman. Il Torino, invece, esordirà in Serie A domenica 25 agosto alle ore 20.45 ospitando all’ Olimpico Grande Torino il Sassuolo di De Zerbi. Soligors-Torino sarà diretta dall’ arbitro rumeno Radu Petrescu.

Shakhtyor Soligorsk-Torino, le probabili formazioni. QUI SHAKHTYOR SOLIGORSK- Il mister dei bielorussi Tashuyev ripartirà dal 3-5-2 con Klimovich a difesa della porta; i tre centrali saranno Matverichik, Rybak e Sachivko; nei cinque di centrocampo spazio a Burko, Ebong, Khadarkevich, Balanovich ed Antic; i due attaccanti saranno Kovalev e Bakaj. QUI TORINO- Mazzarri risponderà con il 3-4-1-2 con Sirigu tra i pali; i tre difensori saranno Izzo, Nkoulou e Bremer; gli esterni di centrocampo saranno De Silvestri ed Ansaldi, mentre in mezzo al campo spazio a Baselli e Meitè; il trequartista sarà Berenguer ad innescare la coppia d’attacco formata da Zaza e capitan Belotti.

Shakhtyor Soligorsk (3-5-2): Klimovich; Matverichik, Rybak, Sachivko; Burko, Ebong, Khadarkevich, Balanovich, Antic; Kovalev, Bakaj. All. Tashuyev.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meitè, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Mazzarri.

Shakhtyor Soligorsk-Torino, come seguire il match in tv e streaming

Shakhtyor Soligorsk-Torino, info diretta tv e streaming. Il ritorno del 3° Turno preliminare di Europa League, calcio d’inizio fissato per le ore 19, verrà trasmesso su Sky Sport Uno, il match sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.