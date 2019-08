Streaming Liverpool-Norwich: orario e dove vedere la partita, domani, 9 agosto

Al via la nuova Premier League 2019-2020. Dopo l’ antipasto offertoci dalla Conmunity shield, ecco che il campionato piú bello del mondo, riapre I battenti, con una sfida che vedrá subito contrapposte Liverpool e Norwich.

Liverpool-Norwich: presentazione del match

Allo stadio di Anfield, il Liverpool entra, dunque, subito in scena. I campioni d’ Europa in carica, sono reduci dalla sconfitta rimediata, ai rigori, in Community shield, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Un brutto colpo per gli uomini di Jurgen Klopp, che dovranno faticare molto, se vorranno riconfermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Ci saranno pochi volti nuovi tra I reds, che si affideranno al consueto 4-3-3, ma dovranno fare a meno di Manè, alle prese con I postumi di un infortunio

Dall’ altra parte, il Norwich parte, ovviamente, con gli sfavori del pronostico. I canarini, sono guidati in panchina da Daniel Farke, e si sono resi protagonisti di una cavalcata vincente che li ha riportati, dopo tre anni di assenza, in Premier League.

Diversi I nuovi acquisti dei gialloverdi: ultimo, in ordine di tempo, Ibrahim Amadou, mediano, dal Siviglia. Vedremo se I ragazzi di Farke saranno in grado di regalare sorprese.



Liverpool-Norwich: diretta tv e streaming, domani, 9 agosto

La partita tra Liverpool e Norwich, sará trasmessa domani, 9 agosto, alle ore 21:00, sul canale Sky Sport Football della piattaforma Sky, l’ unica ad aver acquistato in esclusiva tutti gli incontri della Premier League