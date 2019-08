Torino-Wolverhampton: diretta tv e streaming, dove vedere preliminare Europa League 22 agosto

Sta per arrivare la prova del nove per il Torino di Walter Mazzarri. Dopo aver eliminato nei primi turni preliminari di Europa League le modeste compagini di Debrecen e Shakhtyor Soligorsk, ore è il turno del Wolverhampton di Nuno Espirito Santo. Il club inglese è un avversario assolutamente di valore e che propone bel gioco. Ne sa qualcosa il Manchester United, fermato proprio da Wolves nella seconda giornata di Premier League sull’1-1. La squadra allenata dal tecnico portoghese conta giocatori importanti in rosa come Moutinho, Adama Traore – il giocatore più veloce della Premier – Patrick Cutrone, Ruben Neves o Raul Jimenez. Una formazione di qualità che nella scorsa stagione si è conquistata meritatamente l’accesso ai preliminari di Europa League. Il gioco sulle fasce è senz’altro una caratteristica notevole del club inglese, soprattutto perché in squadra c’è Adama Traore. Calciatore a tratti devastante.

Mazzarri dovrà preparare al meglio il match, ma il tecnico italiano conosce bene le squadre di Premier League. Memore della sua stagione nel Watford nel 2016/17. Lo stato di forma di Belotti e Zaza in questo pre-campionato sono le note positive dei granata, reduci in ogni caso da un pre-season convincente. Calcio d’inizio giovedì 22 agosto, ore 21.

Torino-Wolverhampton, diretta tv e streaming, dove vedere il match giovedì 22 agosto

