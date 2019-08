Triangolare del Centenario. Allo stadio ‘Arechi’ del Salerno il Bari si aggiudica la prima edizione del torneo, organizzato per celebrare il Centenario della Salernitana. La prima gara Reggina-Bari è stata vinta dal Bari per 4-2 dopo i calci di rigore (0-0 nei 45 minuti). La seconda gara Salernitana-Bari è stata vinta dai ‘galletti’ grazie ad un gol all’ 11′ di Scavone. La terza ed ultima gara del torneo Salernitana-Reggina è stata vinta dai calabresi 4-2 dopo i calci di rigore, i 45 minuti erano terminati 1-1 con le reti all’ 8′ di Calaiò e pareggio al 12′ di Doumbia. La classifica finale vede: Bari 5; Reggina 3; Salernitana 1.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS TRIANGOLARE DEL CENTENARIO

Triangolare del Centenario. Alle ore 20.30 allo stadio ‘Arechi’ di Salerno andrà in scena la 1.a edizione del Triangolare del Centenario a cui prenderanno parte la Salernitana di Gian Piero Ventura, il Bari di Giovanni Cornacchini e la Reggina di Domenico Toscano. Questo torneo amichevole è stato organizzato in occasione del centenario della società campana e non a caso sono state invitate due società ‘amiche’ come Bari e Reggina, infatti sia i pugliesi che i calabresi sono storicamente gemellati con la Salernitana. Il regolamento del torneo prevede tre incontri da 45 minuti, se al termine di questi 45 minuti prevarrà la parità si andrà dal dischetto. Questo triangolare oltre ad essere una grande festa di sport, può fornire diversi spunti sulle 3 squadre e a che punto sono nella preparazione estiva. La Salernitana, dopo la passata stagione vissuta in sofferenza con la salvezza acviuffata nel playout contro il Venezia (poi ripescato al posto del Palermo), ha deciso di ripartire da Gian Piero Ventura con la speranza di disputare un campionato con aspettative più alte, l’ex c.t azzurro affronterà la sua ex squadra, il Bari, che la passata stagione ha vinto il campionato di Serie D, girone I e in questa stagione disputerà il campionato di Serie C (girone C). La terza squadra impegnata nel Triangolare del Centenario è la Reggina che sarà impegnata nello stesso girone (C) in cui farà parte il Bari nel campionato di Serie C e nelle proprie fila potrà contare su Bellomo e Strambelli, due ex biancorossi.

Triangolare del Centenario, come seguire il torneo in tv e streaming

Triangolare del Centenario, info diretta tv e streaming. Questo torneo amichevole, calcio d’inizio fissato per le 20.30, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva in modalità Pay Per View sul canale 251 di Sky Sport con un prezzo d’acquisto di 6.99 €. Per acquistare l’evento sarà possible farlo chiamando al numero 199.100.200 o utilizzando il telecomando del decoder Sky.