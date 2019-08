Arsenal-Tottenham: diretta tv e streaming, dove vedere match Premier domenica 1 settembre

È già tempo di derby in Premier League. Domenica 1 settembre alle ore 17:30, andrà in scena all’Emirates una partita speciale per la città di Londra: Arsenal-Tottenham. L’affascinante derby londinese infiammerà la quarta giornata di questa Premier League 2019/20. Entrambe le squadre provengono da una terza giornata negativa: i Gunners hanno perso malamente in casa del Liverpool per 3-1, mostrando delle buoni cose nel primo tempo ma poi capitolando malamente nel secondo. Inchinandosi a un grande Salah. Il Tottenham non può stare tranquillo: gli Spurs sono usciti sconfitti in casa per mano del Newcastle di Steve Bruce. Impostosi per 1-0 grazie a una rete di Joelinton. Entrambe le compagini vogliono riscattarsi e dimenticare le sconfitte della giornata scorsa. Gli osservati speciali saranno i soliti Harry Kane e Aubameyang, ma occhio anche ai vari Lamela e Pepè.

L’ivoriano dell’Arsenal ha dimostrato grande qualità nella sfida di Anfield, riuscendo pure a dribblare il fresco vincitore del premio UEFA Player of the Year, Virgil Van Dijk. La partita dunque, promette scintille. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 1 settembre.

Arsenal-Tottenham, diretta tv e streaming, dove vedere il match domenica 1 settembre

Il match di Premier League, Arsenal-Tottenham, in programma il 1 settembre alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio tablet, smartphone o computer, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Buon divertimento!