Bisceglie-Picerno. Alle ore 20.30 allo stadio ‘Gustavo Ventura’ di Bisceglie i padroni di casa guidati in panchina da Rodolfo Vanoli ospitano il Picerno di mister Domenico Giacomarro per il ritorno della Coppa Italia di Serie C, si riparte dal risultato della gara d’andata in favore dei pugliesi che s’imposero sul terreno del ‘Viviani’ per 0-2. Le due squadre vengono da due momenti alquanto differenti in campionato, infatti i nerazzurri in 3 partite finora disputate hanno raccolto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta); mentre i lucani in 3 partite hanno collezionato 7 punti (2 vittorie ed 1 pareggio) ed attualmente sono in 3.a posizione a meno 2 punti dalla capolista Ternana. Il Bisceglie è reduce dalla sconfitta pesante del ‘Granillo contro la Reggina 0-3; mentre il Picerno è reduce dal blitz per 1-2 sull’ostico campo della Vibonese.

Intanto il direttore generale della società lucana, Enzo Mitro, ha parlato in un’intervista della differenza tra il campionato di Serie C e quello di Serie D e ha parlato del Picerno: “La differenza tra il campionato di Serie D e quello di C si sente abbastanza, adesso con il campionato di Serie C si parla di professionismo. Tutti gli elementi che costituiscono questa società si stanno impegnando al massimo in questo campionato e anche se attualmente la classifica dice che siamo al terzo posto in classifica, il nostro obiettivo principale resta la salvezza. Dobbiamo tenere ben saldi i piedi per terra, restando umili. Al momento stiamo giocando le gare casalinghe al ‘Viviani’ e per questo dobbiamo ringraziare la società del Potenza per l’ospitalità ma speriamo molto presto anche se i tempi burocratici sono piuttosto lunghi, di tornare a giocare nel nostro stadio” (tuttoc.com). Bisceglie-Picerno sarà arbitrata dal signor Matteo Marcenaro di Genova, il quale sarà coaudiuvato da Massimo Salvalaglio di Legnano e Riccardo Vitali di Brescia.

Bisceglie-Picerno, come seguire il match in tv e streaming

Bisceglie-Picerno, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.