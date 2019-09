Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 3.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 2.a giornata. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali impegnate nelle Qualificazioni ad Euro 2020. finalmente ritorna la Serie A e con essta torna anche il Fantacalcio. La 3.a giornata del massimo campionato italiano si aprirà con il botto, infatti sabato 14 settembre alle ore 15 la Fiorentina allo stadio ‘Franchi’ di Firenze ospiterà i campioni d’Italia della Juventus; alle ore 18 toccherà al Napoli che al ‘San Paolo’ riceverà la Sampdoria ed infine nell’ultimo anticipo del sabato l’Inter ospiterà a ‘San Siro’ l’Udinese, alle ore 20.45. Domenica all’ora di pranzo il Genoa riceverà a ‘Marassi’ l’Atalanta; nelle gare delle ore 15 si giocheranno le seguenti gare: Brescia-Bologna; Parma-Cagliari e Spal-Lazio. Alle ore 18 allo stadio ‘Olimpico’ la Roma ospiterà il Sassuolo e nel posticipo delle ore 20.45 il Milan sarà atteso dalla difficile trasferta del ‘Bentegodi’ contro il Verona. Lunedì chiuderà il programma della 3.a giornata Torino-Lecce. Dopo i consigli della 2.a giornata, ecco i consigli della 3.a giornata.

Consigli Fantacalcio, portieri: chi scegliere tra i pali



Consigli Fantacalcio. In questo turno di campionato diversi sono i portieri che si potrebbero scegliere considerando che molti portieri avranno un turno favorevole in questa giornata. Partendo con ordine, negli anticipi del sabato nel ruolo di portiere non prendiamo in considerazione Fiorentina-Juventus in quanto sia Dragowski che Szczesny potrebbero incappare in qualche malus; sicuramente negli anticipi del sabato i portieri consigliati sono Meret ed Handanovic. Passando al turno domenicale, si potrebbe schierare Radu considerando che l’Atalanta molto probabilmente avrà la testa al debutto in Champions League, un altro numero 1 da schierare per questa giornata può essere Sepe che al ‘Tardini’ ha sempre fatto molto bene anche nella passata stagione; l’ultimo portiere consigliabile per le gare della domenica è Pau Lopez che avrà di fronte un avversario alla portata come il Sassuolo. Nel posticipo del lunedì per chi avesse in rosa Sirigu, il consiglio è schierarlo senza pensarci 2 volte!

CONSIGLIATI: Meret (Napoli); Handanovic (Inter); Radu (Genoa); Sepe (Parma); Pau Lopez (Roma); Sirigu (Torino)

Consigli Fantacalcio, difensori: i consigliati della 3.a giornata



Consigli Fantacalcio. Passando ai difensori, negli anticipi del sabato ricadono su Danilo della Juventus, in rete nel turno precedente contro il Napoli; Manolas, in rete contro la Juventus e vorrà riscattarsi dopo i brutti risultati con la sua nazionale, anche Di Lorenzo si potrebbe schierare in questo turno di campionato ma è preferibile schierare o il difensore greco o l’ex Empoli e non entrambi, ovviamente per chi li ha tutti e due in rosa; in Inter-Udinese l’uomo su cui puntare in difesa può essere il rientrante dall’infortunio De Vrij. Passando alle gare della domenica, in Genoa-Atalanta si potrebbero schierare sia Romero o Criscito, sia Hateboer, un difensore molto affidabile che trova spesso bonus importanti; in Brescia-Bologna non si può non consigliare il giapponese Tomiyasu, il migliore in campo nei due turni precedenti; in Parma-Cagliari, Bruno Alves merita la palma di difensore consigliato in quanto il portoghese potrebbe trovare anche il +3 se si tratta di battere le punizioni; in Spal-Lazio si potrebbe puntare o su Acerbi che ha una buona fantamedia o sull’ex Lazzari. Analizzando i due posticipi della domenica, in Roma-Sassuolo la scelta ricadrebbe su Kolarov, mentre in Verona-Milan si potrebbe scegliere uno tra Romagnoli e Rodriguez. Nel postipo del lunedì, Torino-Lecce, i consigliati sono Izzo e De Silvestri, ma ovviamente è preferibile non schierarli in coppia se si possiedono valide alternative in altre gare.

CONSIGLIATI: Danilo (Juventus); Manolas o Di Lorenzo (Napoli); De Vrij (Inter); Romero o Criscito (Genoa); Hateboer (Atalanta); Tomiyasu (Bologna); Bruno Alves (Parma); Acerbi o Lazzari (Lazio); Romagnoli o Rodriguez (Milan); Izzo, De Silvestri (Torino).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: i consigliati della 2.a giornata



Consigli Fantacalcio. In relazione agli anticipi del sabato, è bene fare scelte oculate e mirate sui migliori centrocampisti da poter schierare nella formazione titolare. In Fiorentina-Juventus i centrocampisti che si potrebbero schierare sono dalla parte viola, ovvero Pulgar che è anche rigorista e Federico Chiesa che gioca sulla linea degli attaccanti e con una propensione maggiore a regalare dei bonus; per quanto riguarda la Juventus, l’unico consigliabile è Pjanic, mentre Khedira, Matuidi e Douglas Costa sono in ballottaggio. Passando a Napoli-Sampdoria i centrocampisti da schierare sono tutti dalla parte dei partenopei, infatti si possono schierare Ruiz, Callejon e Zielinski magari scegliendo uno tra Fabian Ruiz e il polacco perchè Callejon, nonostante sia centrocampista in questo Fantacalcio, gioca sempre sulla linea degli attaccanti. In Inter-Udinese non ci sono dubbi che i due prescelti sono Brozovic e Sensi che giocheranno titolari nel match contro i friulani. Nelle gare delle domenica le scelte di formazione potranno ricadrere sul centrocampista del Genoa, Schone, che contro l’Atalanta potrebbe anche trovare o la via della rete o dispensare assist per i compagni; sul fronte atalantino mentre si potrebbe schierare o De Roon o Freuler nella formazione titolare; in Brescia-Bologna si può andare o sul neo acquisto delle ‘rondinelle’ Romulo o sul centrocampista del Bologna, Soriano; in Parma-Cagliari i consigliati sono Kucka per i ducali e Nainggolan per i sardi; in Spal-Lazio sul fronte ferrarese si può schierare Kurtic, mentre nei biancolesti si potrebbero schierare anche in coppia sia Milinkovic Savic sia Luis Alberto. Analizzando i due posticipi domenicali, i centrocampisti da schierare sono Zaniolo o Lorenzo Pellegrini per la Roma; Miguel Veloso e Suso in Verona-Milan. Infine su Torino-Lecce l’unico centrocampista che dovrebbe essere schierato e che potrebbe garantire bonus è Baselli.



CONSIGLIATI: Pulgar, Chiesa (Fiorentina); Pjanic (Juventus); Ruiz, Callejon, Zielinski (Napoli); Brozovic, Sensi (Inter); Schone (Genoa); De Roon o Freuler (Atalanta); Romulo (Brescia); Soriano (Bologna); Kucka (Parma), Nainggolan (Cagliari); Kurtic (Spal); Milinkovic, Luis Alberto (Lazio); Zaniolo o Pellegrini (Roma); Miguel Veloso (Verona); Suso (Milan); Baselli (Torino).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: i consigliati della 2.a giornata



Consigli Fantacalcio. Andando sugli attaccanti, bisogna sempre scegliere sempre l’attaccante che secondo il nostro pensiero può trovare la via della rete nel turno in questione o quantomeno parti dal 1’minuto. In Fiorentina-Juventus ovviamente il consigliato per eccellenza è Cristiano Ronaldo, reduce dal poker con il suo Portogallo ai danni della Lituania, ma l’altro nome da prendere in considerazione è Higuain. In Napoli-Sampdoria dovrebbe partire dal 1’minuto Mertens e occhio al ballottaggio Lozano-Llorente per il ruolo di altro attaccante; tra i doriani ovviamente non si può lasciare fuori Quagliarella; in Inter-Udinese il consigliato numero uno è Lukaku, mentre tra i friulani si potrebbe schierare Lasagna, spesso in rete contro i nerazzurri. Nelle gare della domenica i consigliati sono Pinamonti del Genoa e Ilicic dell’Atalanta; Donnarumma del Brescia, al debutto al ‘Rigamonti’ in questo campionato; Inglese o Gervinho per quanto riguarda il Parma, mentre per il Cagliari meglio schierare Joao Pedro rispetto a Simeone; in Spal-Lazio si va sia su Petagna per gli estensi sia su Immobile per i biancocelesti. Nei due posticipi si possono schierare Dzeko per la Roma; mentre per il Sassuolo è preferibile schierare uno tra Berardi e Caputo con quest’ultimo che è considerata la scelta migliore; in Verona-Milan nonostante non stia vivendo un buon momento, Piatek è l’attaccante da schierare comunque. Nel ‘monday nighy’ tra Torino e Lecce il consigliato d’eccellenza è Belotti.

CONSIGLIATI: Ronaldo, Higuain (Juventus); Mertens (Napoli); Quagliarella (Sampdoria); Lukaku (Inter); Lasagna (Udinese); Pianamonti (Genoa); Ilicic (Atalanta); Donnarumma (Brescia); Inglese o Gervinho (Parma); Joao Pedro (Cagliari); Petagna (Spal); Immobile (Lazio); Dzeko (Roma); Berardi o Caputo (Sassuolo); Piatek (Milan); Belotti (Torino).