Lecce-Roma streaming gratis e Diretta Tv

Lecce-Roma, una partita sulla carta abbordabile per la squadra della capitale che però deve fare i conti con un gruppo che ha fatto molto bene in questo inizio di campionato.

Alla vigilia dell’incontro è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore della Roma, Fonseca, che ha così commentato la sconfitta rimediata durante il turno infrasettimanale contro l’Atalanta: “In Italia sono tante le squadre che si difendono, con aggressività, a uomo. Ma nessuna squadra lo fa bene come l’Atalanta. Era una partita in cui era difficile proporre il nostro gioco, non siamo riusciti ad adattarci a ciò che richiedeva la situazione. Ne avevamo parlato prima e durante l’intervallo, ma non siamo mai stati capaci di uscire dalla pressione”, mentre alla partita contro il Lecce si presenta così: “Farò forse qualche cambio per il Lecce. E’ un periodo in cui ci sono molte gare ravvicinate. Alcuni giocatori sono stanchi, quindi farò le mie scelte tenendo conto di questo aspetto”.

Ecco dove vedere il match in diretta Tv e streaming

Diretta Tv: DAZN 1 (visibile anche su Sky)

Diretta streaming: DAZN (visibile anche su Sky Go)